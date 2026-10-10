«ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق 12 ديسمبر

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي 12 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق النسخة الثامنة لماراثون أدنوك أبوظبي، من كورنيش أبوظبي، بمشاركة نخبة من العدائين العالميين وآلاف المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وقال في بيان أمس: «ستقام قرية ماراثون أبوظبي في حديقة المقر الرئيس لشركة أدنوك على كورنيش أبوظبي، وتفتح أبوابها خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر، لتوفر للمشاركين والجماهير باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب فعاليات مخصصة للعائلات والشركاء والرعاة».

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، أن «اختيار كورنيش أبوظبي نقطة انطلاق الماراثون يمنح النسخة الثامنة بعداً مميزاً، ويعكس المكانة التي وصل إليها الحدث بعد سبع نسخ ناجحة، بالتزامن مع النمو المستمر في أعداد المشاركين من داخل الدولة وخارجها». وأضاف أن «قرية الماراثون تسهم في إثراء تجربة المشاركين وتحويل الحدث إلى أسبوع رياضي ومجتمعي متكامل، عبر توفير منصة تجمع العدائين والجماهير والعائلات والشركاء قبل يوم السباق».

يأتي الماراثون ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الرياضية.