أبوظبي تستضيف أول نسخة دولية من بطولة «آر إيه إف نكست جين» للمصارعة

تستضيف أبوظبي، يومَي 14 و15 نوفمبر المقبل، أول نسخة دولية من بطولة «آر إيه إف نكست جين» للمصارعة للشباب، التي تنظمها مؤسسة «ريال أمريكان فري ستايل»، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واتحاد الإمارات للمصارعة.

وتوفر البطولة فرصة أمام المصارعين الناشئين لخوض منافسات رفيعة المستوى ضمن فعاليات «آر إيه إف»، واكتساب الخبرة، وجمع نقاط التصنيف، والتقدم ضمن مسار تنافسي قد يقودهم مستقبلاً إلى بطولات المنظمة الاحترافية.

وتُقام «آر إيه إف أبوظبي»، يوم 14 نوفمبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ويتصدر نزالاتها النجم الإماراتي حمزة شيماييف، في مواجهة كولبي كوفينغتون، وتنطلق منافسات «آر إيه إف نكست جين» في وقت سابق من اليوم نفسه في جامعة نيويورك أبوظبي، على أن يتأهل أفضل المشاركين إلى النزالات النهائية، التي تُقام في الاتحاد أرينا يوم 15 نوفمبر.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، إن إعداد جيل جديد من اللاعبين يُمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام للعبة في الدولة، مؤكداً أن استضافة بطولة «آر إيه إف نكست جين» أبوظبي تسهم في توفير مسارات تطوير أفضل للمواهب الشابة، وترسّخ مكانة الإمارة وجهة متنامية لرياضة المصارعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنظمة «آر إيه إف»، تشاد برونستين، إن استقطاب المواهب الناشئة من مختلف الدول إلى أبوظبي، ومنحها فرصة المنافسة على البساط نفسه الذي يستضيف أبرز نجوم الرياضة، يجسد المسار الذي تحتاج إليه المصارعة لدعم تطورها ومستقبل أجيالها الصاعدة.

وتُقام المنافسات ضمن أربع فئات عمرية هي دون 11 عاماً، ودون 13 عاماً، ودون 15 عاماً، ودون 17 عاماً، مع إقامة منافسات للفتيات ضمن فئتي دون 13 عاماً ودون 15 عاماً، بمشاركة لاعبين يمثلون اتحاد الإمارات للمصارعة وعدداً من الاتحادات الإقليمية، إلى جانب مشاركين أفراد.

وانطلقت «آر إيه إف نكست جين» في الولايات المتحدة، خلال العام الجاري، بوصفها منصة لتطوير مواهب الناشئين، تجمع المصارعين والمدربين والاتحادات ضمن بيئة تنافسية ترتبط مباشرة بـ«آر إيه إف»، وتتيح للمشاركين فرص التنافس والتواصل وتبادل الخبرات والتطور.

وسيُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الاتحادات المشاركة، ونظام المنافسات، وبرنامج الفعاليات المصاحبة.