15 بحاراً يمثلون فريق أبوظبي في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي

يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات النسخة الـ15 من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي تستضيفه سلطنة عُمان خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 بحار وبحارة يمثلون 7 دول.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسات بـ15 بحاراً في فئتي الأوبتيمست والإلكا بمختلف تصنيفاتهما، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج متقدمة ومواصلة حضوره التنافسي في المشاركات الخارجية.

وتُقام البطولة بتنظيم من عُمان للإبحار في منتجع بارسيلو المصنعة، بمشاركة متسابقين من الإمارات، وسلطنة عُمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وتونس، والهند.

ويُمثل فريق أبوظبي في فئة الأوبتيمست كل من: هزاع إبراهيم، ونوح نواب، وعلي إبراهيم، وعلي الرميثي، وذياب المهيري، وراشد النيادي.

وفي فئة الإلكا، يشارك كل من: توبراك جاغلايان، وحمزة آل علي، وعبدالرحمن البحري، ومحمد الحمادي، وراشد الظاهري، وسلطان إبراهيم، وجاسم محمد، وسيميون خريستوف، وعبدالله النيادي، ضمن منافسات إلكا 4 وإلكا 6 وإلكا 7.