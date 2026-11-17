اختُتمت على كاسر أمواج أبوظبي منافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء «الويك بورد» و«الويك سيرف»، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، بمشاركة 65 متسابقاً ومتسابقة من 10 دول، بينهم 25 مشاركاً من الإمارات، تنافسوا على ألقاب 13 فئة.

وشهدت البطولة حضور الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، خالد بن دسمال، والمدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، ثاني القمزي، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج على الماء، عارف إبراهيم الهرنكي.

وأكد بن دسمال أن «البطولة تمثل منصة مهمة لتطوير الرياضات البحرية وتعزيز انتشارها».

وشهدت المنافسات تألق عدد من المتسابقين، إذ تصدر منصور عارف المرزوقي فئة المبتدئين للرجال في الويك بورد، فيما أحرز ناصر الرجيبي لقب المستوى المتوسط، وألكسندر بانتيلييف لقب الفئة المفتوحة للرجال في «الويك سيرف»، وميخائيل باسينسكي لقب الفئة المفتوحة للرجال في «الويك سكيم».