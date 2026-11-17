أحرز نادي أبوظبي للرياضات البحرية المركز الأول في الترتيب العام للجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع الحديث، التي اختتمت أول من أمس، فيما حل نادي زوارق شاطئ دبي في المركز الثاني، ونادي الحمرية ثالثاً.

وحضر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس نادي أبوظبي الفخري، مراسم تتويج الفائزين، وهنأ الأندية المشاركة، مؤكداً أهمية البطولة في اكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الشراع.