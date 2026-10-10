أبوظبي تطلق أكبر بطولة مدرسية تضم أكثر من 350 مدرسة في 19 رياضة

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس، بمشاركة أكثر من 350 مدرسة تتنافس في 19 رياضة على مستوى أبوظبي والعين والظفرة طوال العام الدراسي.

وتهدف البطولة إلى توسيع قاعدة المشاركة الرياضية بين الطلبة، واكتشاف المواهب، وتوفير منظومة تنافسية متكاملة تراعي مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة الفرصة للطلبة من جميع مدارس الإمارة للمشاركة في منافسات منتظمة.

وأكد رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي محمد تاج الدين أحمد القاضي، أن البطولة تعكس التزام الدائرة بجعل الرياضة جزءاً أساسياً من التجربة المدرسية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام والعمل الجماعي، إلى جانب توفير مسارات لتطوير الموهوبين والارتقاء بمستوياتهم الرياضية.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، أن البطولة تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة ممارسة الرياضة، من خلال توفير منصة تجمع الطلبة والمدارس والأسر، وتسهم في اكتشاف المواهب، وتشجيع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، إن البطولة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب وصقلها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجهات المنظمة تسهم في بناء مسارات مستدامة تربط المنافسات المدرسية بالأندية والأكاديميات الرياضية.

ويتضمن برنامج البطولة دوري النخبة لفئتي تحت 17 وتحت 19 عاماً، بمنافسات أسبوعية في سبع رياضات هي كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والبادل، وألعاب القوى، والجوجيتسو، والسباحة، وفق نظام المناطق الجغرافية لتعزيز مشاركة المدارس والأسر.

كما تشمل البطولة منافسات بنظام البطولات للفئات العمرية من تحت 9 إلى تحت 19 عاماً، تضم رياضة الرجبي، إلى جانب 11 رياضة فردية هي الرماية، والريشة الطائرة، والشطرنج، والدراجات الهوائية، والمبارزة، والجودو، وسباقات تخطي الحواجز، و"الليزر رن"، وتنس الطاولة، والتايكواندو، والمصارعة، فيما تقام منافسات الفئات من تحت 11 إلى تحت 15 عاماً في كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والجوجيتسو، والسباحة، بإشراف مدربين مؤهلين.

وتتضمن البطولة دوريات رياضية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بما يتيح للطلبة من أصحاب الهمم المشاركة في بيئة رياضية شاملة، إلى جانب برنامج للمكافآت يشمل منحاً للمواهب الرياضية، ودعماً لتطوير المنشآت الرياضية، وفرصاً للتطوير المهني للمدربين والمعلمين، إضافة إلى تصنيف للمدارس وجوائز لأفضل النتائج.

وسيتم من خلال آلية دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي لاكتشاف المواهب، اختيار الطلبة المتميزين للانضمام إلى «فريق المواهب المدرسية»، الذي يوفر برامج تدريب متقدمة، وفرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وبناء مسارات نحو الأندية والأكاديميات والرياضة الاحترافية.