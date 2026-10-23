اكتمال قائمة المشاركين في ترايثلون أبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اكتمال قائمة المشاركين في منافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون «أبوظبي 2026»، التي تقام برعاية «طاقة» على جزيرة الحديريات، يومَي 13 و14 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأبطال الأولمبيين وحاملي الألقاب وأبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ويشارك في منافسات النخبة 65 لاعباً ومثلهم من اللاعبات في السباقات الفردية، يتقدمهم النيوزيلندي هايدن وايلد، والألمانية ليزا تيرتش، للدفاع عن لقبيهما اللذين أحرزاهما في أبوظبي عام 2025، إلى جانب الألمانيين تيم هيلفيغ، ولورا ليندمان الحائزين ذهبية التتابع المختلط في أولمبياد باريس 2024، والأميركية غوين يورغنسن بطلة أولمبياد ريو 2016، والبرتغالي فاسكو فيلاكا متصدر الترتيب العام لسلسلة بطولات العالم للترايثلون للرجال.