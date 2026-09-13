رونالدو يصل العين استعداداً للقاء "الزعيم"

وصل النجم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي رفقة فريقه اليوم الأحد، إلى مدينة العين استعداداً لمواجهة "الزعيم العيناوي" في منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

من المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، ويتطلع العين حامل لقب النسخة قبل الماضية إلى بداية مثالية في البطولة القارية، مدعوماً بتألقه المحلي في دوري أدنوك للمحترفين، وبنخبة من اللاعبين.

ويمثل الكرة الإماراتية في هذه البطولة كل من العين، وشباب الأهلي، والوصل.