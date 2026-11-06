رامون ميريز: علينا تجاوز ما حدث في الكأس.. النصر أظهر شخصيته الحقيقية أمام قطر

أكد مهاجم النصر، الأرجنتيني رامون ميريز، أن فريقه نجح في تجاوز آثار الخروج من كأس رئيس الدولة، واستعاد ثقته بعد الفوز على قطر القطري بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية، وأثبتوا قدرتهم على التعامل مع الغيابات والمنافسة على أكثر من جبهة.

وقال ميريز لـ«الإمارات اليوم»، عقب المباراة: «نعرف أننا في وضع جيد بالبطولة الخليجية، ومن المهم مواصلة الانتصارات على ملعبنا. الفريق أثبت للجميع قدرته على المنافسة، رغم الغيابات التي واجهناها، لأن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة وتقديم الإضافة المطلوبة».

وأضاف: «لدينا مجموعة متماسكة، والجميع يعمل بجدية يومياً حتى يكون مستعداً عندما يحصل على الفرصة. لا نعرف متى سنحتاج إلى كل لاعب، لكننا شاهدنا اليوم أن العناصر التي شاركت بدلاً من الغائبين قدمت أداءً جيداً، وهذا يعكس قوة المجموعة وروح الفريق».

وعن تأثير الخروج من كأس رئيس الدولة، قال ميريز: «لا أحب الحديث عن الماضي، لكن علينا تجاوز ما حدث في الكأس. أعرف أن الخروج كان مؤلماً للاعبين والجماهير، لكن الحياة تستمر، وعلينا مواصلة العمل وتقديم الأفضل في البطولات المتبقية».

وأضاف: «كان يوماً لم يحالفنا فيه التوفيق، فقد حاولنا تقديم كل ما لدينا، لكن المنافس استفاد من الفرص، كما تألق حارس مرماه في التصدي للعديد من المحاولات. اليوم أظهرنا شخصية أفضل وقدمنا أداءً جيداً، وعلينا الاستمرار على هذا النهج».

وعن صعوبة المنافسة في دوري أبطال الخليج، أوضح ميريز أن البطولة تتطلب التركيز في كل مباراة، وقال: «المنافسة صعبة، خصوصاً أننا لا نعرف الكثير عن بعض الفرق الأخرى، لكن كما يقول المدرب دائماً، علينا التركيز على أنفسنا وما نستطيع تقديمه، وأن نبذل أقصى ما لدينا في كل مباراة».

ويتصدر النصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية وجمع تسع نقاط، ليواصل مشواره بثبات نحو التأهل إلى الدور المقبل.