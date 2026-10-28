النصر يسعى لمصالحة جماهيره أمام الزوراء في بغداد

يخوض النصر اختباراً مهماً عندما يحل ضيفاً على الزوراء العراقي، اليوم، في التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، على استاد الزوراء في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها «العميد» إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر من كأس رئيس الدولة، ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة الخليجية.

ويدخل النصر المباراة متصدراً المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره بفوز كبير على الرفاع البحريني بثلاثة أهداف من دون مقابل، سجلها مهدي ميريز، وكيفن أغوديلو، وأيدين هروستيتش، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله خارج ملعبه مع نادي قطر القطري بهدف لكل فريق.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة إلى النصر، الذي يتطلع إلى تجاوز آثار خسارته الأخيرة أمام بني ياس بهدف من دون مقابل، بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، وهي الهزيمة التي أنهت مشواره في البطولة، وأثارت حالة من الاستياء بين جماهيره.

ويواجه المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، تحدياً يتمثّل في إعادة التوازن إلى الفريق، خصوصاً على المستوى الهجومي، بعدما أخفق لاعبوه في التسجيل طوال 120 دقيقة أمام بني ياس، رغم امتلاك الفريق مجموعة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق.

وكان ميلوش اعترف، عقب الخروج من الكأس، بتحمله مسؤولية النتيجة، مؤكداً أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تصحيح الأخطاء، واستعادة الفاعلية الهجومية.

وفي المقابل، يتطلع الزوراء إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعد عودته بنقطة من الدوحة، إذ يمنحه الفوز فرصة تجاوز النصر في ترتيب المجموعة.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاث مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، ما يمنح مواجهة بغداد أهمية إضافية في حسابات التأهل.