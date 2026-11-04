النصر يكتسح قطر برباعية.. ويواصل العلامة الكاملة في دوري أبطال الخليج

واصل فريق النصر الإماراتي انتصاراته في دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما تغلب على ضيفه نادي قطر القطري بنتيجة 4-1، اليوم الأربعاء، على استاد آل مكتوم بدبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، محققاً فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق رامون، قبل أن يعزز مهدي قائدي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 45، إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح نادي قطر في تقليص الفارق خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 45+1، بواسطة فايز سليماني، لينتهي الشوط بتقدم النصر 2-1.

وفي الشوط الثاني، عاد مهدي قائدي ليؤكد تفوق النصر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76، قبل أن يختتم ويسلي ديلجادو الرباعية في الدقيقة 90+5، ليواصل «العميد» انطلاقته المثالية في البطولة الخليجية، ويعزز موقعه في صدارة مجموعته.