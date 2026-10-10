ميلوش: شكراً حتا على الروح الرياضية واللعب النظيف

وجّه مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الشكر إلى فريق حتا بعد اللعب النظيف والروح الرياضية التي أظهرها خلال المباراة التي فاز فيها «العميد» 4-1، أول من أمس، في الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين.

وأبدى ميلوش رضاه عن فريقه في ظل التحسن الذي طرأ على الأداء خلال الشوط الثاني. وقال في تصريحات صحافية: «إن النصر لم يقدم المستوى المطلوب في بداية المباراة، قبل أن ينجح في استعادة توازنه خلال الشوط الثاني، مستفيداً من التغييرات التي أسهمت في منح اللاعبين حيوية أكبر في التحركات، وعززت قدرتهم على الوصول إلى مرمى المنافس، وأنا راضٍ عما تحقق».

وأضاف: «النصر افتقد الثقة في اللمسة الأخيرة خلال بعض فترات المباراة، لكنه نجح في معالجة هذا الجانب بعد الاستراحة، مع الدفع بعناصر جديدة تمتلك الطموح والقدرات البدنية، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق وقدرته على ترجمة الفرص إلى أهداف».

وأشار ميلوش إلى أن «التغييرات منحت الفريق دفعة إضافية، بعدما ظهر اللاعبون بصورة أفضل في الشوط الثاني، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف، والنصر كان بإمكانه زيادة حصيلته التهديفية لو استثمر الفرص التي أتيحت له في الدقائق الأخيرة».

وأكد المدرب الصربي أهمية الفوز، ليس فقط على صعيد النتيجة، وإنما أيضاً لما يمنحه من دفعة معنوية قبل الانتقال إلى أجواء المنافسة الخليجية.

من جهة أخرى، يبدأ النصر، اليوم، تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية، التي يستهلها باستضافة الرفاع البحريني، الثلاثاء المقبل، على استاد آل مكتوم، عند الساعة التاسعة مساءً.