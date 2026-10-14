توري «المتألق» يقود النصر للفوز على الرفاع بثلاثية نظيفة

قاد اللاعب السنغالي، عبدالله توري، فريق النصر إلى تحقيق فوز ثمين على ضيفه الرفاع البحريني بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي أُقيمت، أمس، على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعدما أسهم في صناعة هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه، ليؤدي دوراً بارزاً في الانتصار النصراوي واعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

وفرض النصر أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف التقدم عن طريق المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز في الدقيقة 30، بعدما أكمل داخل الشباك كرة وصلته من زميله عبدالله توري.

وسدد النصر نحو أربع كرات باتجاه مرمى الرفاع، تصدى لها حارس الفريق البحريني، الليتواني دزيوغاس بارتكوس، ليحول دون زيادة النتيجة خلال الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزّز النصر تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق الكولومبي كيفن أغوديلو في الدقيقة 46، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها عبدالله توري، وحوّلها برأسه إلى داخل المرمى.

وكاد أغوديلو أن يضيف الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة، عندما سدد كرة ارتطمت بالقائم، في استمرار للضغط الهجومي النصراوي على مرمى الفريق البحريني.

وفي الدقيقة 63، أضاف الأسترالي أيدين هروستيتش الهدف الثالث للنصر بضربة رأسية، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة، ليُعزّز تفوق فريقه ويحسم المواجهة بثلاثية نظيفة، وحاول الرفاع العودة إلى المباراة عبر تكثيف هجماته، إلا أن محاولاته لم تُشكّل خطورة كبيرة على مرمى النصر، وكان أبرزها تسديدة قوية لمهاجمه فارغاس في الدقيقة 84، تصدى لها الحارس أحمد شامبيه.

وكاد النصر أن يضيف الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة، بعدما سدد بتروفيتش كرة تصدى لها حارس الرفاع، فيما أهدر مهدي قايدي فرصة أخرى عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة مرتين باتجاه الحارس، لتنتهي المباراة بفوز «العميد» بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة تصدر النصر ترتيب مجموعته برصيد ثلاث نقاط، يليه الزوراء العراقي وقطر القطري بنقطة واحدة لكلّ منهما، بعد تعادلهما الإيجابي (1-1)، فيما حلَّ الرفاع البحريني في المركز الأخير من دون نقاط.

يُذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.