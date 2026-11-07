ليما: 7 انتصارات في 8 مباريات دليل تطور النصر.. طموحنا «أبطال الخليج»

أكد لاعب النصر، غلوبير ليما، أن «العميد» يطمح إلى التتويج بلقب دوري أبطال الخليج للأندية، بعد البداية المثالية التي حققها في البطولة، بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى وتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية الأخيرة تمنح اللاعبين ثقة كبيرة لمواصلة الانتصارات محلياً وخارجياً.

وقال ليما، عقب فوز النصر على قطر القطري بنتيجة 4-1، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق نجح في تحقيق هدفه بحصد النقاط الثلاث، رغم بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة»، مؤكداً أن الانتصار يعكس العمل الذي يقدمه اللاعبون خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ليما أن النصر يعيش فترة إيجابية على مستوى النتائج، وقال: «خضنا ثماني مباريات حتى الآن، وحققنا الفوز في سبع منها، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لنا، ونتطلع إلى العودة لمنافسات الدوري بالمستوى نفسه، وتقديم أداء أفضل ومواصلة تحقيق الانتصارات».

وعن طموحات الفريق في البطولة الخليجية، أكد ليما أن اللاعبين يسعون إلى الذهاب بعيداً في المنافسة، خصوصاً بعد تجربة المشاركة السابقة التي انتهت عند الدور نصف النهائي، وقال: «شاركنا في البطولة قبل عامين، ووصلنا إلى نصف النهائي، لكننا لم ننجح في التأهل إلى المباراة النهائية، والآن أمامنا فرصة جديدة للمنافسة، ونتطلع إلى استغلالها بالشكل الأفضل».

وأشار إلى أهمية المشاركة الخارجية للأندية الإماراتية، مؤكداً أن الجماهير تقف خلف ممثلي الكرة الإماراتية في مختلف البطولات، وقال: «عندما يشارك أي فريق إماراتي خارج الدولة، فإن الجماهير الإماراتية تدعمه وتقف إلى جانبه، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا كلاعبين».

واختتم ليما قائلاً: «أنا سعيد بالمشاركة في دوري أبطال الخليج، لأنها تمنحنا فرصة اللعب خارج الإمارات ومواجهة فرق مختلفة. حققنا ثلاثة انتصارات وجمعنا تسع نقاط، ونتطلع إلى مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية».

ويتصدر النصر المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، بفارق خمس نقاط عن الرفاع البحريني صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثالث بنقطتين، وقطر القطري المركز الرابع بنقطة واحدة، ليقترب «العميد» من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

غلوبير ليما:

. عندما يشارك أي فريق إماراتي خارج الدولة، فإن الجماهير الإماراتية تدعمه وتقف إلى جانبه.