العربي يدافع عن صدارته أمام غلف يونايتد في «الأولى»

تنطلق عند الساعة 5:10 من مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، يلتقي فيها الجزيرة الحمراء مع دبا، والعربي مع غلف يونايتد، والاتفاق مع الذيد.

وتُستكمل منافسات الجولة، بعد غدٍ، إذ يلتقي الإمارات مع سيتي، والحمرية مع العروبة، وفورت فيرتوس مع الفجيرة.

ويتصدر العربي ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، يليه الذيد بـ10 نقاط، ثم دبا وفورت فيرتوس والحمرية برصيد تسع نقاط لكلٍّ منها، بينما يمتلك البطائح سبع نقاط. ويبلغ رصيد كلٌّ من دبا الحصن والفجيرة وغلف يونايتد والإمارات والعروبة وبالم سيتي ست نقاط، بينما يمتلك سيتي أربع نقاط، والجزيرة الحمراء نقطتين، ويتذيل الاتفاق الترتيب بنقطة واحدة.

وتبرز إلى الواجهة مواجهة العربي مع غلف يونايتد، التي تُمثّل اختباراً قوياً لمدرب العربي، الجزائري فؤاد بومغل، ومدرب غلف يونايتد، الإسباني أندريس إنييستا.