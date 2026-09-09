الذخيري: استلهمتُ هدف الـ 40 متراً من سبيت خاطر

أكد لاعب العربي، فهد الذخيري، أن الانطلاقة القوية لفريقه في دوري الدرجة الأولى تمثل خطوة مهمة على طريق المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفريق حريص على استدامة نتائجه الإيجابية وعدم الاكتفاء بالبداية الجيدة، من أجل تحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقال الذخيري لـ«الإمارات اليوم»: «الانطلاقة القوية في دوري الدرجة الأولى تكون دائماً مثمرة في المنافسة على الصعود، ونحن حريصون على استدامة النتائج الإيجابية لتحقيق طموح النادي وجمهوره، ندرك أن المشوار لايزال طويلاً، وأن المطلوب هو المحافظة على التركيز والنتائج حتى النهاية».

الأمتار الأخيرة

وأوضح أن العربي يقدم مستويات جيدة منذ خمسة أو ستة مواسم، لكنه لم ينجح في بعض الأحيان في الحفاظ على مستواه ونتائجه حتى نهاية المنافسة، وقال: «الفريق يتميز ويقدم مستويات جيدة منذ سنوات، لكنه لا ينجح دائماً في الحفاظ على مستواه حتى الأمتار الأخيرة. هدفنا هذا الموسم أن نحافظ على قوتنا وتركيزنا حتى النهاية، وأن نترجم المستويات التي نقدمها إلى نتائج تساعدنا على تحقيق طموحات النادي».

وكان الذخيري قد سجل هدفاً لافتاً في مرمى البطائح خلال الجولة الماضية، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من مسافة 40 متراً، استقرت في الشباك في لقطة تهديفية نادرة في مباريات دوري الدرجة الأولى، وأسهمت في منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أمام منافس قوي.

أهداف في الذاكرة

وعن الهدف، قال الذخيري: «أتدرب على مثل هذه التسديدات، لكن في النهاية هو توفيق، المدرب فؤاد بومضل يحرص على توجيهي بالتسديد، كما يوجه جميع اللاعبين كل في مهمته المحددة. والمدرب يحب مثل هذه المبادرات من لاعبي الوسط، وطموحي أن أسجل أهدافاً أخرى تبقى في الذاكرة».

وكشف الذخيري أن فكرة التسديد من مسافة بعيدة مستوحاة من ذاكرة الكرة الإماراتية، وتحديداً من الدولي السابق سبيت خاطر، وقال: «استلهمت فكرة التسديد من بعيد من أهداف سبيت خاطر، خصوصاً أنه كان يتميز بالتسديدات القوية من المسافات البعيدة، وأتذكر له العديد من الأهداف، ومن أبرزها هدفه في مرمى النصر، وهذه النوعية من الأهداف تبقى في ذاكرة اللاعب والجمهور، وأتمنّى أن أسجل أهدافاً أخرى بالطريقة نفسها».

وأكد أن قيمة الهدف بالنسبة إليه لا تكمن في جماله فقط، وإنما في دوره في حسم المباراة. وقال: «الأهم أن الهدف أسهم في الفوز، ولم يفقد معناه خلال المباراة، لأننا حصلنا على ثلاث نقاط ثمينة أمام فريق قوي ومنافس، وعائد للتو من دوري المحترفين وله اسمه المعروف ومكانته، لذلك كانت فرحتنا كبيرة بالنقاط الثلاث».

وأضاف: «تلقيت من الجهاز الفني توجيهات تكتيكية مهمة، وأحرص دائماً على ترجمتها داخل الملعب، بما يساعد الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية والتميز وكسب النقاط. العمل الجماعي هو الأساس، وكل لاعب لديه دور ومسؤولية تجاه الفريق».

دعم إضافي

وعبّر الذخيري عن سعادته بالدعم الجماهيري الذي يحظى به العربي، مؤكداً أن حضور الجمهور يمثل دافعاً إضافياً للاعبين، وقال: «نحن سعداء بدعم الجمهور، ونعرف أن جماهير العربي تنتظر منا الكثير، وطموحنا أن نحقق المزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية التي تسعدها، وأن نواصل العمل حتى نصل إلى الهدف الذي نطمح إليه جميعاً».

وختم الذخيري بتأكيد أن طموحه الشخصي يرتبط بمصلحة الفريق، وقال: «طموحي دائماً خدمة العربي سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، أو القيام بالأدوار المطلوبة مني داخل الملعب، والأهم أن يكون كل ما أقدمه في مصلحة الفريق ويساعده على تحقيق هدفه بالصعود إلى دوري المحترفين».

ويعد فهد الذخيري أحد اكتشافات نادي دبا منذ المراحل السنية، وسبق له تمثيل الفريق الأول وفي دوري الرديف، إضافة إلى اللعب مع فريقي العروبة ودبا الحصن.

فهد الذخيري:

. نعرف أن جماهير العربي تنتظر منا الكثير، وطموحنا أن نحقق المزيد من الانتصارات التي تُسعدها.