3 ميداليات عربية جديدة لمنتخب الدراجات

أضاف منتخب الإمارات للدراجات ثلاث ميداليات جديدة، بواقع ذهبيتين وفضية، إلى رصيده في البطولة العربية للدراجات المقامة في سورية.

وتُوِّج المنتخب بذهبية سباق الفرق المختلط، بمشاركة عبدالله جاسم وراشد البلوشي وصفية الصايغ وزهرة حسين، بعد أداء قوي مكّن الرباعي الإماراتي من حسم المركز الأول.

وفي فئة الشباب، واصل سيف الغاوي نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أحرز فضية سباق الفردي العام، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيده الشخصي، بعد تتويجه في سباق الفردي ضد الساعة.

كما نجح منتخب الشباب في حصد ذهبية ترتيب الفرق.