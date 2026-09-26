«أبوظبي للرياضات المائية» ينظّم أول بطولة سباحة في الظفرة

تشهد منطقة الظفرة، اليوم، إقامة أول بطولة للسباحة، عندما ينظّم نادي أبوظبي للرياضات المائية الجولة الثانية من دوري أبوظبي للسباحة في مدينة غياثي، بمشاركة نحو 100 سباح، في خطوة تستهدف توسيع نطاق منافسات اللعبة، والوصول بها إلى مختلف مناطق أبوظبي.

وتخصص منافسات الجولة للذكور، بمشاركة سباحين من منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من الأندية والأكاديميات من خارج المنطقة، بما يمنح سباحي المنطقة فرصة المنافسة والاحتكاك مع نظرائهم ضمن أجواء تنافسية.

وكانت الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة قد أقيمت في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وشهدت مشاركة كبيرة تجاوزت 400 سباح وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات، قبل أن تنتقل منافسات الدوري في جولتها الثانية إلى مدينة غياثي بمنطقة الظفرة.