الحوسني: شخصية عجمان ظهرت أمام النصر

أكد حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، أن البداية القوية لفريقه في الدوري ترفع طموحات اللاعبين، لكنها لا تدفعهم إلى التسرع، وقال: «لدينا فريق جيد وروح مميزة بين اللاعبين، وطموحنا أن نقدم موسماً أفضل من المواسم السابقة، ولايزال المشوار طويلاً، وعلينا أن نحافظ على التركيز نفسه ونواصل العمل من مباراة إلى أخرى»، وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن الفوز على النصر 2-1 في الجولة الأخيرة (الرابعة) كشف عن شخصية «البرتقالي» وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة، مشيراً إلى أن الفريق لم يقدّم المستوى المطلوب في بداية المواجهة، لكنه نجح في تغيير الصورة والعودة بقوة وحصد ثلاث نقاط مهمة.

ورفع عجمان رصيده إلى تسع نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات، في أربع جولات من الدوري.

وأضاف الحوسني: «مباراة النصر كانت مهمة جداً بالنسبة لنا، خصوصاً أننا كنا قادمين من خسارة أمام الجزيرة، وكان من الضروري أن يكون لدينا ردّ فعل سريع، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ونجحنا في العودة».