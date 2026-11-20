أكد نائب الرئيس المساعد للتسويق الدولي في شركة «ووب» (WHOOP) الأميركية، المتخصصة في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء لقياس الأداء الرياضي والصحي، ستيفان مولر، أن الإمارات وقطر تتصدران أسواق الشركة عالمياً، من حيث نسبة المستخدمين قياساً بعدد السكان، وأشار إلى أن الإمارات تسجل كذلك أعلى نسبة معرفة بالعلامة التجارية على مستوى العالم.

وقال مولر، خلال جلسة بعنوان «ووب: تحويل البيانات إلى قصص رياضية»، نظمها نادي دبي للصحافة، أمس، ضمن برنامج صناع محتوى دبي، إن الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة عاماً بعد عام، إذ ارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 85% خلال العام الماضي. وأضاف أنه نشأ في دبي، ويلمس هذا الإقبال بنفسه في تعامله اليومي مع الناس.

وأوضح أن السوار يركز على أربعة محاور رئيسة، هي: تحسين النوم، وزيادة النشاط البدني، وتقليل التوتر، وتعزيز الاستشفاء. ويتابع لذلك مؤشرات صحية مثل معدل ضربات القلب وتقلّبه ومعدل التنفس على مدار اليوم. وشدد على أن أولوية الشركة ليست بيع الأجهزة فحسب، بل مساعدة الناس على تحسين صحتهم واتخاذ قرارات أفضل.

وأشار إلى أن «ووب» كانت أول جهاز قابل للارتداء يتعاون مع شركة «أوبن إيه آي». وبيّن أن خاصية «ووب كوتش» المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستطيع رصد مؤشرات المرض قبل ظهور أعراضه، فتنبّه المستخدم صباحاً إلى تخفيف مجهوده في ذلك اليوم. ويتيح التطبيق كذلك سجلاً يومياً يضم نحو 200 سؤال يختار منها المستخدم ما يناسبه، ليكشف له مع الوقت أثر عاداته على صحته، مثل تراجع النوم العميق عند تناول الطعام في وقت متأخر.

ولفت إلى أن خاصية «عمر ووب»، التي تحسب العمر البيولوجي للمستخدم استناداً إلى 12 مؤشراً وتُحدَّث صباح كل أحد، تحولت إلى ما يشبه المنافسة بين المستخدمين، وأصبحت مدخلاً للحديث بينهم.

وذكر مولر أن «ووب» هي الجهاز الرسمي لتحدي دبي للياقة للعام الثالث على التوالي. واعتبر أن قصص الأشخاص الساعين إلى تغيير نمط حياتهم خلال التحدي هي الأكثر تأثيراً في الجمهور.

وحول مشاركة الرياضيين بياناتهم مع جمهورهم، قال إن ذلك يقرّبهم من الناس ويُظهر جانبهم الإنساني. واستشهد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سفير الشركة وأحد المستثمرين فيها، الذي يمر هو الآخر بأيام يكون فيها مستوى استشفائه منخفضاً.

وأكد أن الشركة تعتمد في تعاونها مع صناع المحتوى على المصداقية أولاً، إذ تشترط أن يكون الشخص مستخدماً للسوار بالفعل، وتمنح نسبة التفاعل أولوية على عدد المتابعين. وأوضح أن ليبرون جيمس ومايكل فيلبس كانا من أول 100 مستخدم للجهاز قبل أن يصبحا سفيرين له.

وكشف أن الشركة ستركز في عام 2027 على الثقافة المحلية والمناسبات المهمة في المنطقة. ونصح صناع المحتوى المبتدئين بعدم مقارنة أنفسهم بغيرهم، قائلاً: «اعثر على صوتك الخاص وتمسّك به، فالمحتوى الأكثر تأثيراً هو الذي يبدو حقيقياً».