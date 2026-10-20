«لغز لابا».. 24 تسديدة وهدف واحد

فرض مهاجم الشارقة، التوغولي لابا كودجو، نفسه بطلاً لإحدى أبرز المفارقات الرقمية في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً خلال الجولات الست الأولى من الموسم الحالي 2026-2027، برصيد 24 تسديدة، لكنه اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط، في تراجع لافت في أرقامه المسجلة الموسم الماضي، عندما تُوِّج بلقب هدّاف المسابقة برصيد 25 هدفاً.

وتكشف أرقام المهاجم التوغولي عن مفارقة تجمع بين كثرة المحاولات وقلة الأهداف، إذ خاض ست مباريات بإجمالي 506 دقائق، وسدد 24 كرة، منها تسع تسديدات على المرمى، بمعدل أربع محاولات في المباراة الواحدة، لكنه لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد، بنسبة تحويل بلغت 4.2% من إجمالي تسديداته، إلى جانب صناعة هدفين لزملائه.

وتبدو المقارنة مع الموسم الماضي أكثر إثارة، بعدما كان لابا أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، وأنهى الموسم متربعاً على صدارة الهدافين برصيد 25 هدفاً، بينما يبلغ معدله الحالي 0.17 هدف في المباراة، ما يضعه أمام تحدٍ لاستعادة فاعليته الهجومية، خصوصاً أن أرقامه تؤكد استمراره في الوصول إلى مرمى المنافسين وصناعة الخطورة.

وتزداد المفارقة داخل الشارقة نفسه، إذ سجل زميله البرازيلي إيغور كورونادو ثلاثة أهداف من 14 تسديدة، مقابل هدف واحد للابا من 24 محاولة، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في استثمار الفرص بين اللاعبين خلال بداية الموسم. وجاء سفيان رحيمي، لاعب العين، ثانياً في قائمة الأكثر تسديداً برصيد 17 محاولة، يليه كورونادو بـ14 تسديدة، ثم الحسين رحيمي وألخاندرو روميرو، لاعبا العين، برصيد 13 تسديدة لكلٍّ منهما.

• مهاجم الشارقة سجل 25 هدفاً في الموسم الماضي، وتصدر لائحة الهدافين.