دونيس يعلن غياب نجم السعودية هوساوي عن مباراة قطر

كشف مدرب المنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس عن غياب زكريا هوساوي عن مواجهة قطر، السبت، في نصف نهائي بطولة «خليجي 27» بداعي الإصابة، فيما لم يحسم موقف حسان تمبكتي من المشاركة.

وقال دونيس، في مؤتمر صحافي: «لم نكن محظوظين، وسنفتقد بعض اللاعبين.. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباراة المقبلة، وحتى الآن لم يتدرب حسان تمبكتي مع الفريق، وسنتخذ القرار المناسب بشأن مشاركته».

وعن المباراة المرتقبة، قال: "المنتخب القطري يضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، إلى جانب مدرب يتمتع بخبرة واسعة، لكن المنتخب السعودي يتطلع إلى مواصلة مشواره بالروح والشغف اللذين أظهرهما خلال دور المجموعات».

وعن تحقيق ثلاثة انتصارات والحفاظ على نظافة الشباك في دور المجموعات، أكد المدرب اليوناني أهمية هذه الأرقام، مشدداً على أن التركيز والعمل الجماعي يمثلان أساس مواصلة المشوار. وأشاد بالتزام لاعبيه داخل الملعب وخارجه، وتعاونهم كفريق واحد، وهو ما يسعى إلى الحفاظ عليه في نصف النهائي.

ووجه دونيس رسالة إلى الجماهير السعودية، مشيداً بدعمها خلال المباريات الثلاث الماضية وما صنعته من أجواء مميزة، مؤكداً تطلعه إلى رؤية المدرجات ممتلئة أمام قطر، لما يمنحه الحضور الجماهيري من قوة إضافية للمنتخب.

وكان المنتخب السعودي قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على الكويت بهدف دون رد، وعُمان بثلاثة أهداف دون رد، والعراق بهدفين دون رد، ليبلغ نصف النهائي بثلاثة انتصارات وشباك نظيفة.