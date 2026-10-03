الجزيرة «نتيجة وأداء» أمام خورفكان

رفع الجزيرة رصيده إلى ست نقاط بعد أن قدم أداء ثابتاً وقوياً أمام خورفكان (2-0)، فيما بقي خورفكان من دون نقاط، إذ فرض «فخر أبوظبي» أفضلية واضحة على مجريات المباراة، بعدما سدد لاعبوه 14 كرة، منها سبع تسديدات على المرمى، تصدى حارس خورفكان أحمد الحوسني لخمس منها، وأنقذ فريقه من خسارة أكبر، ليبرز كأحد نجوم اللقاء. كما حصل الجزيرة على ست ركلات ركنية، مقابل محاولات محدودة من جانب أصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم أفضلية الجزيرة في الاستحواذ وبناء الهجمات، في حين هدد خورفكان مرمى ضيفه بتسديدة بيدرو بافلوف في الدقيقة 19، تصدى لها علي خصيف ببراعة. وجاءت أخطر فرص الجزيرة عبر محاولة فردية للبلجيكي جاي دي، أنهاها بتسديدة مرت بجوار القائم إلى الشباك الخارجية في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، كثف الجزيرة ضغطه الهجومي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 53 عن طريق البرازيلي أندرسون سوزا «تاليسكا»، مستفيداً من خطأ دفاعي في تشتيت الكرة من لاعبي خورفكان.

وأضاف الجزيرة الهدف الثاني في الدقيقة 71 من هجمة مرتدة قادها البرازيلي ماكلوم أوليفيرا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى فينيسيوس ميلو، ليسددها مباشرة في الشباك، مؤكداً انتصار فريقه وحصده النقاط الثلاث.