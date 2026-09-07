المنذري: كلباء تجاوز ظروفاً أصعب.. وواثقون بتحسن النتائج

أكد حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام العين بهدفين دون ردّ، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة الماضية، على ملعب كلباء، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، مشدداً على ثقته بقدرة «النمور» على تجاوز البداية الصعبة واستعادة النتائج الإيجابية.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم» إن كلباء كان الأفضل في الشوط الثاني، وصنع عدداً من الفرص، لكنه لم يوفق في استغلالها، إلى جانب ارتكاب بعض الهفوات الدفاعية التي تسببت في استقبال الهدفين، مشيراً إلى أن تألق حارس العين خالد عيسى أسهم في الحفاظ على شباكه نظيفة، وحال دون عودة كلباء إلى المباراة.

وأضاف: «أعتقد أننا كنا نستحق التعادل قياساً بما قدمناه في الشوط الثاني، لكننا لم نوفق في استغلال الفرص التي سنحت لنا. الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وعلينا مواصلة العمل للخروج من هذه المرحلة الصعبة. نحتاج إلى مزيد من الاستقرار، خصوصاً في خط الدفاع، حتى نتمكن من تحقيق نتائج أفضل».

وأوضح المنذري أن المنافسة في الدوري صعبة، مؤكداً أن كلباء قادر على تجاوز الظروف الحالية، وقال: «سبق لكلباء أن مرّ بظروف أصعب في مواسم سابقة، وتمكن من تجاوزها والعودة بصورة أفضل. لذلك لا نشعر بالقلق على مستقبل الفريق، ونثق بقدرتنا على العودة إلى النتائج الإيجابية».

وأضاف: «لن نهرب من المسؤولية، وكلباء قادر على العودة، وندرك أن النتائج الثلاث الأخيرة ليست ما كنا نطمح إليه، لكن المطلوب الآن أن نتكاتف جميعاً، إدارة ولاعبين وجمهوراً، ونواصل العمل، وأنا واثق بأن الفريق سيظهر بصورة أفضل في المباريات المقبلة».

وأشاد المنذري بمساندة جمهور كلباء للاعبين رغم النتائج الأخيرة، مؤكداً أن هذا الدعم يُمثل حافزاً كبيراً للفريق، كما أشار إلى أن عودة عدد من المدافعين بعد التعافي من الإصابات، إلى جانب التعاقد مع المهاجم المالي الجديد تيتيه، سيمنحان الفريق خيارات إضافية، متوقعاً أن يكون القادم أفضل.

ويحتل كلباء المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي، فيما كان قد تعادل في الجولة الأولى.