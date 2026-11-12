مدافع كلباء عبدالعزيز حمد: الإصابة علمتني الصبر والالتزام

أكد مدافع كلباء، عبدالعزيز حمد، أن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، خلال الفترة الماضية، علمته الكثير من الدروس، أبرزها الصبر والالتزام، مشيراً إلى أنه يمرّ حالياً بالمرحلة الأخيرة من التعافي، ويقترب من العودة إلى الملاعب، معرباً عن تفاؤله باستعادة جاهزيته والعودة بصورة أفضل لمساعدة فريقه في المباريات المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الإصابة علمتني دروساً كثيرة، منها الصبر والالتزام، وهذه ضريبة كرة القدم، وعلى اللاعب أن يتقبل مثل هذه الظروف ويحمد الله على كل شيء، فالإصابة قدر كتبه الله لي، وإن شاء الله أعود إلى الملاعب أفضل وأقوى من السابق».

وأضاف: «الحمد لله، أمر حالياً بمرحلة التعافي من الإصابة، ولم يتبقَّ سوى فترة بسيطة على عودتي إلى الملاعب، وأتمنى من الله أن يحفظ جميع اللاعبين من الإصابات، وألا يصيب أحداً منهم أي مكروه».

وعن فوز كلباء على الظفرة 3-1 في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، أكد عبدالعزيز أن الانتصار جاء في توقيت مهم للفريق، خصوصاً من الناحية المعنوية، وقال: «أبارك لفريق كلباء الفوز على الظفرة، وأتمنى له التوفيق في المباريات المقبلة، فقد كان الفريق بحاجة إلى هذا الانتصار معنوياً أكثر من حاجته إلى النقاط الثلاث، خصوصاً أن اللاعبين كانوا يقدمون مستويات جيدة في المباريات الماضية، وهذا ما أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق».

ويتواجد فريق كلباء في المركز التاسع برصيد ثماني نقاط بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين.

وأعرب عبدالعزيز عن تفاؤله بمستقبل كلباء، خصوصاً في ظل الصفقات الجديدة التي عززت صفوف الفريق، متمنياً أن يواصل نتائجه الإيجابية، وأن يحقق نتيجة جيدة أمام الشارقة في المباراة المقبلة.

ووجّه عبدالعزيز الشكر إلى مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة محمد عبيد اليماحي، تقديراً للدعم الذي قدمه له خلال فترة الإصابة، وتوفير جميع احتياجاته، والاهتمام اليومي به ومتابعته المستمرة، معرباً عن أمله في أن ينجح الفريق هذا الموسم في تحقيق النتائج التي يتطلع إليها.