منتخب السعودية أول المتأهلين إلى نصف نهائي «خليجي 27»

حجز المنتخب السعودي أولى بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

ورفع «الأخضر» رصيده إلى 6 نقاط، بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة.

وحسم المنتخب السعودي المباراة عملياً خلال الشوط الأول، بعدما افتتح فراس البريكان التسجيل في الدقيقة 11، إثر كرة رأسية سكنت شباك المنتخب العماني.

وبعد دقيقة واحدة، احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي، قبل أن يلغي قراره عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو الإعادة التلفزيونية.

وعاد «الأخضر» ليعزز تقدمه في الدقيقة 18 عن طريق حسن كادش، الذي سجل الهدف الثاني بضربة رأسية، قبل أن يعود البريكان ويضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 34.

وألغى الحكم هدفاً للمنتخب العماني في الدقيقة 36 سجله ناصر الرواحي، بعدما احتسب مخالفة على اللاعب قبل تسجيل الهدف.

وظهر المنتخب العماني في الشوط الثاني بصورة أفضل، وفرض ضغطاً على المرمى السعودي وصنع عدداً من الفرص، إلا أن تألق الحارس محمد العويس حال دون وصول «الأحمر» إلى الشباك، ليحافظ المنتخب السعودي على تقدمه ويحسم بطاقة التأهل.

وتضاءلت حظوظ المنتخب العماني في التأهل بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، حصل عليها من تعادله مع العراق في الجولة الأولى.

ويحتاج المنتخب العماني إلى الفوز على الكويت في الجولة الأخيرة، مع انتظار نتيجة مباراة السعودية والعراق، أملاً في أن تصب الحسابات في مصلحته للمنافسة على البطاقة الثانية.