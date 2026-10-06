بـ 100 نقطة.. «الفيكتوري» ينفرد بصدارة مونديال الزوارق السريعة

انفرد فريق الفيكتوري بصدارة ترتيب الفِرَق في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1» للزوارق السريعة، بعدما حصد لقب جائزة شنغهاي الكبرى، إثر فوز سائقه أليك ويكستروم، على متن الزورق رقم (3)، بالمركز الأول في السباق الرئيس في ختام منافسات الجولة، أمس، ليواصل الفريق تألقه في البطولة.

ورفع الفيكتوري رصيده إلى 100 نقطة في صدارة الترتيب العام للفِرَق، متقدماً على فريق الشارقة الذي حلَّ ثانياً برصيد 84 نقطة، فيما جاء فريق أبوظبي ثالثاً بـ80 نقطة، وسترومي ريسنغ النرويجي رابعاً بـ63 نقطة، وكومباراتو الفنلندي خامساً بـ57 نقطة، وفريق الصين سادساً بـ43 نقطة، وأتلانتك البرتغالي سابعاً بـ31 نقطة، ومافريك الفرنسي ثامناً بـ21 نقطة.

وجاء فوز ويكستروم عن جدارة، بعدما انطلق من المركز الأول، ليحصد 20 نقطة، ويتساوى مع زميله شون تورينتي في صدارة ترتيب السائقين برصيد 50 نقطة لكل منهما.

واكتملت السيطرة الإماراتية على منصة التتويج، بعدما حلَّ ستيفان أرناد وجرانت تراسك، سائقا فريق الشارقة، في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليعتلي أرناد صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين برصيد 60 نقطة، يليه زميله تراسك في المركز الثاني بـ51 نقطة.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، عن سعادته بالانتصار، وقال: «نبارك لفريق الفيكتوري هذا الفوز المستحق»، وأضاف: «(الفيكتوري) يحمل اسم دبي والإمارات في واحدة من أبرز البطولات العالمية، وطموحنا دائماً المنافسة على المركز الأول، وما تحقق في شنغهاي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل بالتركيز نفسه، من أجل الحفاظ على الصدارة، والمنافسة على لقبَي السائقين والفِرَق في المحطة المقبلة، التي ستكون الختامية للموسم».

ومن المقرر أن تحتضن الشارقة الجولة الختامية للموسم، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.