مدرب العربي: سنعمل المستحيل للحفاظ على صدارة «الأولى»

أكد مدرب فريق العربي، الجزائري فؤاد بومضل، ثقته بقدرة فريقه على الحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى والعودة إلى سكة الانتصارات، رغم تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام منافسَين مباشرَين، هما دبا والذيد، بنتيجة هدفين دون رد في كل مباراة، مشدداً على قدرة لاعبيه على تجاوز هذه المرحلة وإسعاد جماهير الفريق.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «سنعمل المستحيل من أجل البقاء في صدارة الترتيب واستعادة الانتصارات بإذن الله. ثقتي كبيرة باللاعبين وقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة، والعودة إلى تحقيق النتائج التي تساعدنا على الحفاظ على المركز الأول والمضي نحو هدفنا المتمثل في الصعود».

وأضاف: «كانت الخسارتان المتتاليتان صعبتين، خصوصاً أننا كنا نطمح إلى مواصلة الانتصارات، لكن النتائج لم تعكس، إلى حد ما، حجم الفرص التي صنعناها وقدرتنا على التحكم في نسق المباراتين، ومع ذلك نبارك لفريقي دبا والذيد الفوز بكل روح رياضية، فهذه تبقى منافسة رياضية».

وعن الخسارة أمام الذيد، قال: «الذيد فريق قوي، وقدم مردوداً فنياً عالياً استحق عليه الفوز، لكننا في المقابل أهدرنا 12 فرصة حقيقية للتسجيل، ولم نحسن استثمارها بالشكل المطلوب، فالوصول إلى المرمى وصناعة الفرص يجب أن يقترنا بالقدرة على التسجيل، لأن الفرص وحدها لا تمنح الفريق النقاط».

وتابع: «ندرك أن كرة القدم تُقاس بالنتائج، وأن هدفنا هو الصعود، وليس الاكتفاء بتكوين اللاعبين أو تقديم أداء جيد، لذلك فإن الحديث عن الفرص المهدرة لا يغير حقيقة أننا خسرنا ست نقاط، وعلينا تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء حتى نعود إلى الانتصارات».

وشدد بومضل على أن الحفاظ على الصدارة يتطلب ترجمة الأداء إلى نتائج إيجابية، مؤكداً أن الفريق يعمل على معالجة أوجه القصور، خصوصاً في استثمار الفرص أمام المرمى، بما يعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على الصعود.

واختتم: «ثقتنا بقدرتنا على الحفاظ على المركز الأول كبيرة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتطوير مستوانا، ونريد العودة إلى الانتصارات وإسعاد جمهور العربي الذي ينتظر منا الكثير، ولدينا إيمان بأن اللاعبين قادرون على تجاوز الخسارتين واستعادة النتائج التي تخدم هدف الفريق في المرحلة المقبلة من الدوري».

ويتصدر العربي جدول الترتيب بـ16 نقطة، فيما يحل فريق الإمارات ثانياً بـ15 نقطة، ثم دبا والذيد في المركزين الثالث والرابع بـ13 نقطة لكل منهما.