"زوارق الإمارات" تخوض السباق التأهيلي لجائزة شنغهاي الكبرى

تخوض زوارق الإمارات غداً الأحد السباق التأهيلي الرسمي لجائزة شنغهاي الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة لموسم 2026، إلى جانب سباقات السرعة التي تمنح نقاطاً إضافية، وسط منافسة قوية بين فرق أبوظبي والفيكتوري والشارقة، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الفرق، ونخبة الفرق المشاركة من مختلف دول العالم.

وأقيمت اليوم مراسم الاجتماع الفني للفرق المشاركة والمؤتمرات الصحفية للسائقين، فيما تشهد منطقة الفرق حركة متواصلة مع وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الفنية استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية، بالتزامن مع عطلة "الأسبوع الذهبي" في الصين.

وتأتي جائزة شنغهاي الكبرى في ظل تقارب لافت في صراع الصدارة، حيث يتصدر شون تورينتي، سائق زورق الفيكتوري رقم 1 وبطل العالم الحالي، ترتيب بطولة السائقين برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الفيكتوري المركز الثاني في ترتيب الفرق برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق أبوظبي المتصدر، ويأتي فريق الشارقة ثالثاً برصيد 53 نقطة.

واعتلى تورينتي صدارة ترتيب السائقين بعد فوزه بجائزة قرغيزستان الكبرى، ليعوض خروجه من جائزة كالياري دون نقاط إثر حادث تعرض له زورقه خلال السباق وأجبره على الانسحاب.

ويأتي سائق فريق الشارقة ستيفان أراند في المركز الثاني بترتيب السائقين برصيد 36 نقطة، بعدما استهل الموسم بالفوز في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينسحب من سباق قرغيزستان بسبب مشكلات في المحرك، ليبقى قريباً من صدارة الترتيب قبل جولة شنغهاي.

وأكد مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي، أن فريق الفيكتوري يدخل جولة شنغهاي بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على صدارة بطولة العالم، وقال إن الفريق وصل إلى شنغهاي بمعنويات عالية، وجاهزية لخوض تحدٍ جديد، مشيراً إلى أهمية الجولة وقوة المنافسة في ظل تقارب النقاط بين الفرق والسائقين.