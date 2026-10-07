«فورمولا الشارقة» حضور قوي في جائزة شنغهاي للزوارق السريعة

واصل فريق الشارقة للفورمولا، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حضوره القوي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة، بعد تحقيقه نتيجة مميزة في جائزة شنغهاي الكبرى.

وتمكن سائقا فريق الشارقة، ستيفان أراند وجرانت تراسك، من تحقيق المركزين الثاني والثالث على التوالي، في نتيجة أكدت قوة الفريق وقدرته على المنافسة العالمية.

وعلى صعيد الترتيب العام للسائقين، رفع ستيفان أراند رصيده إلى 60 نقطة ليتصدر بطولة العالم للسائقين، فيما جاء زميله جرانت تراسك في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

كما عزز فريق الشارقة موقعه في الترتيب العام لبطولة العالم للفرق، حيث يحتل المركز الثاني بـ84 نقطة، ليؤكد حضوره القوي مع مواصلة الفريق سعيه لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.