عزز فريق العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الجزيرة الحمراء بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

وسجل الفرنسي ياسين بن طيب ثلاثة أهداف «هاتريك» للعربي في الدقائق (10 و47 و79)، فيما أضاف الإيفواري شيخ تيميتي الهدف الرابع (14)، بينما سجل الكاميروني كيفن سونا هدف الجزيرة الحمراء (65).

وفاز الذيد على مضيفه الحمرية بهدف دون رد، سجله البرازيلي غريغوري روشا (89)، ليرفع الذيد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 14 نقطة في المركز السابع.

وتغلب بالم سيتي على سيتي بهدفين مقابل هدف، سجلهما منصور سعيد (23) والإسباني أليخاندرو ميليرو (36)، فيما سجل البرازيلي أندرسون سالفيانو هدف سيتي (65). ورفع بالم سيتي رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقي سيتي عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وتتواصل مباريات الجولة مساء غد السبت، بإقامة مباراتين عند الساعة 4:40 مساءً، حيث يلتقي دبا الحصن مع دبا، فيما يواجه فورت فيرتوس فريق غلف يونايتد.