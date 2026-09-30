تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات وقطر في "خليجي 27"

تنطلق الساعة 21:30 من مساء اليوم الأربعاء مباراة المنتخب الإماراتي مع نظيره القطري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة "خليجي 27" المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، التي تكمن أهميتها في تحديد هوية متصدر المجموعة الثانية بعدما تساوى المنتخبين برصيد 6 نقاط لكل منهما في اول جولتين.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي مكون من حكم الساحة جلال جيد، زكرياء برينسي "حكما مساعدا أول"، ومصطفى أكركاض "حكمًا مساعدا ثانيا"، والعماني قاسم الحاتمي حكماً رابعاً.



تشكيلة الإمارات

تشكيلة قطر