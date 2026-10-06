تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والسعودية في نهائي "خليجي 27"

تنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء المباراة النهائية بين المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي على لقب بطولة «خليجي 27» لكرة القدم.. لقب ثالث لـ"الأبيض" أم رابع لـ"الأخضر".

- انطلاق المباراة والمنتخبين يدخلان المباراة بقوة بعيداً عن فترة جس النبض.

- أول فرصة من نصيب منتخب الإمارات عن طريق خيمينيز بضربة مقصية علت عارضة الحارس السعودي محمد العويس (4).

- المنتخب السعودي يتقدم من تسديدة همام الهمامي ارتطمت بلاعب الإمارات وتحولت هدفاً عكسياً بمرمى خالد عيسى (11).

المنتخب السعودي يسجل هدف التقدم الأول عن طريق همام الهمامي #خليجي27 ⚽️ | #أبوظبي_الرياضية #الإمارات_السعودية https://t.co/E6Tmu3OxP2 — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2026

- فراس البريكان يعزز تقدم الأخضر السعودي من تسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار خالد عيسى (13).

فراس البريكان يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي.. #خليجي27 | #أبوظبي_الرياضية #الإمارات_السعودية https://t.co/W5oJSjhAjH — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 6, 2026

- المنتخب السعودي يستفيد من الضغط العالي ويربط دفاع "الأبيض".

- فرصة خطيرة لمنتخب الإمارات من تسديدة قوية تكفل العويس بإبعادها.

- السعودية كادت تسجل هدفاً ثالثاً من انفراد تام لأبوالشامات لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن.

- فرصة إماراتية محققة من كرة وصلت خيمينيز في عمق المنطقة السعودية لكنه سدد الكرة في القائم (23).

- الحكم جلال جيد يحتسب ضربة جزاء للإمارات و"الفار" يستدعيه فتراجع عن القرار (41).

تشكيلة الإمارات.. لا غيابات

تشكيلة السعودية.. البريكان في الهجوم

حكم المباراة.. المغربي جلال جيد

أجواء حماسية "إماراتية" في جدة

جدة ترحب بالجماهير الإماراتية لدى وصولهم إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية.. وهتافات الأبيض تشعل الأجواء قبيل انطلاق نهائي «خليجي 27» #الأبيض #خليجي27 #الإمارات_اليوم https://t.co/ce9EwcWHen — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 6, 2026

غرفة ملابس "الأبيض"

https://t.co/TxNxhtcdSD — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) October 6, 2026

الجمهور الإماراتي حاضر بقوة في المدرجات