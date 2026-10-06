تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والسعودية في نهائي "خليجي 27"

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  • متابعات - محمد الحتو
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تنطلق في الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء المباراة النهائية بين المنتخب الإماراتي ونظيره السعودي على لقب بطولة «خليجي 27» لكرة القدم.. لقب ثالث لـ"الأبيض" أم رابع لـ"الأخضر".

- انطلاق المباراة والمنتخبين يدخلان المباراة بقوة بعيداً عن فترة جس النبض.

- أول فرصة من نصيب منتخب الإمارات عن طريق خيمينيز بضربة مقصية علت عارضة الحارس السعودي محمد العويس (4).

- المنتخب السعودي يتقدم من تسديدة همام الهمامي ارتطمت بلاعب الإمارات وتحولت هدفاً عكسياً بمرمى خالد عيسى (11).

- فراس البريكان يعزز تقدم الأخضر السعودي من تسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار خالد عيسى (13).

- المنتخب السعودي يستفيد من الضغط العالي ويربط دفاع "الأبيض".

- فرصة خطيرة لمنتخب الإمارات من تسديدة قوية تكفل العويس بإبعادها.

- السعودية كادت تسجل هدفاً ثالثاً من انفراد تام لأبوالشامات لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن.

- فرصة إماراتية محققة من كرة وصلت خيمينيز في عمق المنطقة السعودية لكنه سدد الكرة في القائم (23).

- الحكم جلال جيد يحتسب ضربة جزاء للإمارات و"الفار" يستدعيه فتراجع عن القرار (41).

تشكيلة الإمارات.. لا غيابات

تشكيلة السعودية.. البريكان في الهجوم

حكم المباراة.. المغربي جلال جيد

أجواء حماسية "إماراتية" في جدة

 

غرفة ملابس "الأبيض"

الجمهور الإماراتي حاضر بقوة في المدرجات

 

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