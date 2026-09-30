لجنة حكام «خليجي 27» تصدر تعيينات حكام مباراتي اليوم

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي اليوم في منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، المقامة في السعودية، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة الإمارات وقطر، التي تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، بينما يتولى العماني قاسم الحاتمي مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والصيني فو مينغ مساعداً لحكم الفيديو، بينما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.

أما المباراة الثانية التي تجمع البحرين واليمن على استاد الأمير عبدالله الفيصل، فقد أسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم العـــــــراقي زيـــــــــــد ثامر، ويعـــــــــــاونه مواطناه حيدر عبدالحسن وأمير داود حسين، بينما يتولى السعودي خالد الطريس مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم تعيين السعودي عبدالله الشهري حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً لحكم الفيديو، بينما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.