رديف العين يكتسح يوفنتوس وبارما وأتالانتا وإنتر

اختتم فريق العين تحت 23 عاماً معسكره الخارجي في إيطاليا، أمس، بسجل مميز، محققاً أربعة انتصارات في أربع مواجهات ودية أمام أندية يوفنتوس وبارما وأتالانتا وإنتر الإيطالية، في تجارب دولية نوعية عكست المستوى المتطور للاعبي الفريق. ووفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي العين، تأتي النتائج اللافتة في المعسكر امتداداً لبداية العين القوية في الموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين تحت 23 عاماً بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، سجل خلالها 13 هدفاً واستقبل هدفين فقط. واستهل العين مبارياته في إيطاليا بالفوز على يوفنتوس 1-0 في فينوفو، قبل أن يتغلب على بارما 6-0، ثم أتالانتا 3-1، ويختتم برنامجه بالفوز على إنتر 2-0، مسجلاً 12 هدفاً مقابل هدف واحد خلال مبارياته الأربع.