تُوّج ممثل الإمارات الجواد «إي إي لهب»، بشعار المالك نايل راشد سيف الشامسي، بلقب المحطة الـ18 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت مساء أول من أمس، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري لافت، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس الغالية.

وتُقام سباقات الكأس الغالية بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء الخيل العربي وتربيته، وإعلاء مكانته في مختلف دول العالم.

وأقيم سباق الكأس الغالية ضمن الشوط العاشر من برنامج أمسية السباقات بميدان الملك عبدالعزيز، لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية، ضمن الفئة الثالثة، بمشاركة 22 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، مثّلت أبرز المرابط والإسطبلات.

وقطع البطل «إي إي لهب»، المنحدر من نسل (بيرننج ساند × الملاك الوحيد)، لممثل الإمارات المالك نايل راشد سيف الشامسي، بإشراف المدرب برجس الناصر وقيادة الفارس محمد الدهام، مسافة السباق بزمن قدره 2:05.70 دقيقة.

وحلت المهرة «بشرى»، للمالك خالد سالم محمد اللهيبي، بإشراف المدرب أحمد الشايع وقيادة الفارس عبدالله الحصين، في المركز الثاني، فيما جاء الجواد «سلوم الخالدية»، لأبناء صقر عبدالله سعد العريفي، بإشراف المدرب محمد الخراز وقيادة الفارس عبدالله الرشيدي، في المركز الثالث، وحل «متوكل الخالدية» رابعاً، وجاء «نيريهاز» خامساً.

وبهذا الفوز، انضم «إي إي لهب» إلى سجل أبطال المحطة السعودية للكأس الغالية، الذي يضم نخبة من أبطال الخيل العربي، وهم: «طلاب الخالدية» عام 2018، و«صخر الخالدية» عام 2019، و«بدور عذبه» عام 2020، و«حمداني خالد الخالدية» عام 2021، و«تقدير» عام 2023، و«قسورة الخالدية» عام 2024، و«نجيب الزمان» بطل النسخة الماضية.

شهد السباق وتوج الفائزين الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل في المملكة، وسفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية مطر الظاهري، بجانب ممثل اللجنة العليا المنظمة سعيد المهيري.

وبختام المحطة السعودية، تتجه الكأس الغالية إلى محطتها الـ19 والأخيرة ضمن أجندة النسخة الـ33، التي تستضيفها مصر في 29 نوفمبر الجاري، بعد سلسلة من النجاحات والمكتسبات التي حققتها في المضامير العربية والأوروبية والأميركية.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مسلم سالم العامري: «نفخر بالتتويج الإماراتي في محطة الرياض، ونبارك للمالك نايل الشامسي هذا الإنجاز، الذي يضيف نجاحاً جديداً للحضور الإماراتي في سباقات الكأس الغالية. كما نعتز بنجاح المحطة السعودية وما شهدته من مستويات تنافسية مميزة، تعكس مكانة الحدث لدى مجتمع الخيل العربي في المملكة».