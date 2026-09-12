علي سالمين: حققنا فوزاً مهماً على عجمان.. وعلينا تقليص الأخطاء الدفاعية

أكد لاعب كلباء علي سالمين أن الفوز على عجمان 3-2 يمثل خطوة مهمة لفريقه، بعدما منحه أول ثلاث نقاط هذا الموسم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل وتقليص الأخطاء الدفاعية، عقب المواجهة التي أُقيمت مساء أمس على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال سالمين في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «وجود مهاجم صريح صنع الفارق، كما أحسنّا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وهو ما ساعدنا على تحقيق الفوز».

وأضاف: «لايزال الجانب الدفاعي بحاجة إلى مزيد من العمل، وسنواصل جهودنا لتطوير الأداء بصورة أفضل».

وتابع: «كما نستفيد من أخطاء منافسينا، فإنهم يستفيدون من أخطائنا أيضاً، لذلك يتعين علينا مضاعفة التركيز وتعزيز صلابة دفاعنا».

وقدم «النمور» أداءً هجومياً لافتاً، وتقدموا بهدفين حملا توقيع بنجامين تيتيه وكارلوس فيلهو، قبل أن يقلص وليد أزارو الفارق لعجمان.

وعزز أنطونيو نيتو تقدم كلباء بالهدف الثالث، فيما سجل ليذييري سيلفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، لكن الضيوف حافظوا على تفوقهم حتى صافرة النهاية، ليرفعوا رصيدهم إلى أربع نقاط في المركز العاشر، مقابل تسع نقاط لعجمان في الترتيب السابع.