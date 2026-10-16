بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق اليوم

تنطلق اليوم في «مبادلة أرينا» بأبوظبي منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وتستمر حتى بعد غدٍ، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية، على أن تشهد حسم لقب منافسات البدلة وتتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام للموسم في منافسات البدلة وبدون البدلة، وتقام منافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة للرجال والسيدات اليوم، تليها نزالات البراعم للبنين والبنات غداً، فيما تختتم البطولة بعد غد بمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً للبنين والبنات.

ويدخل نادي بني ياس الجولة متصدراً الترتيب العام لمنافسات البدلة، يليه العين ثم أكاديمية بالمز الرياضية، في ظل استمرار المنافسة على المراكز الأولى حتى النزالات الأخيرة.