بينتو: الاتفاق يستهدف الصعود إلى دوري المحترفين خلال 3 مواسم

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق لكرة القدم، البرتغالي ريكاردو بينتو، أن طموح النادي يتمثّل في الصعود إلى دوري المحترفين الإماراتي خلال ثلاثة مواسم، مؤكداً أن الإدارة تعمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق هذا الهدف، من خلال استقطاب لاعبين يمتلكون خبرات دولية، وتعزيز الاستقرار الفني والإداري.

جاءت تصريحات بينتو عقب فوز الاتفاق على الذيد بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

ويوجد فريق الاتفاق في المركز الـ14 (قبل الأخير) برصيد أربع نقاط بعد مرور ست جولات.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل على بناء فريق يمتلك المقومات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق هدف التأهل إلى دوري المحترفين، مع ضمان الاستقرار والاستدامة لمشروعنا الرياضي على المدى الطويل».

تعزيز الصفوف

وأوضح بينتو أن تعاقد النادي مع ثلاثة لاعبين يمتلكون خبرات واسعة في الملاعب الأوروبية، يتقدمهم البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونيخ السابق، إلى جانب الإسباني باتريك غابارون خيل، الذي سبق له اللعب لبرشلونة ولاتسيو، والإيطالي دانييلي باسيلي، لاعب أتلانتا السابق، يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ورفع قدراته الفنية، لينضموا إلى النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، الذي التحق بالاتفاق في الموسم الماضي.

وأضاف: «نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية للاعبين الجدد في تطوير الأداء الفني للفريق، إلى جانب نقل تجاربهم وخبراتهم إلى اللاعبين الشباب، بما يسهم في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات النادي خلال المواسم المقبلة». وأكد أن وجود لاعبين يمتلكون تجارب احترافية في مستويات متقدمة من كرة القدم الأوروبية من شأنه أن يُشكل إضافة فنية مهمة للفريق، ويسهم في رفع مستوى التنافس بين اللاعبين، فضلاً عن تعزيز طموحات الاتفاق في المنافسة على المراكز المؤهلة للصعود.

مشروع مستدام

وأشار بينتو إلى أن إدارة الاتفاق تعمل وفق رؤية طويلة المدى لا تقتصر على تحقيق النتائج الإيجابية، بل تشمل أيضاً تطوير المنظومة الرياضية والإدارية، وتعزيز الشراكات الفنية والتجارية، بما يوفر للنادي مقومات الاستقرار والاستدامة.

وكان نادي الاتفاق قد افتتح، في وقت سابق، مركز «تري إيل» الرياضي في دبي، المعروف سابقاً باسم نادي اتصالات الرياضي والترفيهي، ليكون مقراً جديداً للنادي. ويضم المركز مرافق متكاملة لممارسة عدد من الرياضات، تشمل كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة والإسكواش والسباحة.