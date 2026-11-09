سارة حسنين: التدريب لا يختلف بين الرجال والسيدات.. والنتائج هي الأساس

أعلن نادي رويال، المشارك في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، تعاقده مع المدربة المصرية، سارة حسنين، لتولي تدريب الفريق الأول، في خطوة نادرة في ملاعب كرة القدم، التي يندر فيها تولي امرأة مهمة تدريب فريق للرجال.

وأكد رئيس نادي رويال، محمد بغدادي، أن التعاقد جاء انطلاقاً من قناعة النادي بكفاءتها وخبرتها، بعيداً عن الأفكار التقليدية، مشيراً إلى حصولها على شهادة التدريب الآسيوية للمحترفين «AFC Pro»، إلى جانب خبراتها الواسعة في الكرة الإماراتية.

وقال بغدادي لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا المنافسة بقوة وتحقيق نتائج إيجابية ضمن مشروع رياضي مستدام، واختيار المدربة لم يكن لمجرد اتخاذ خطوة غير مألوفة، وإنما استند إلى رؤية فنية مدروسة».

وأضاف أن الإدارة ستمنح المدربة الثقة والصلاحيات اللازمة لقيادة الفريق، وستوفر لها البيئة المناسبة للنجاح، مؤكداً أن احترام اللاعبين للمدرب يرتبط بكفاءته وشخصيته المهنية، وليس بكونه رجلاً أو امرأة، معرباً عن أمله في أن تصبح تجربة رويال نموذجاً يشجع الأندية الأخرى على الاستفادة من الكفاءات النسائية.

من جانبها، قالت سارة حسنين لـ«الإمارات اليوم»: «تدريب رويال تحدٍّ جديد ومهم في مسيرتي، وأشكر إدارة النادي على ثقتها، وأطمح إلى بناء فريق قوي ينافس على الصعود إلى درجات أعلى».

وأضافت: «التدريب لا يختلف بين الرجال والسيدات، فالكفاءة والمعرفة الفنية والقدرة على إدارة اللاعبين وتحقيق النتائج هي الأساس، وأتمنى أن تسهم تجربتي في فتح آفاق جديدة أمام المدربات».

وأشارت حسنين إلى أن تجربتها مع فريق سيدات أبوظبي الرياضي أسهمت في وصوله إلى المركز الأول عربياً والسادس آسيوياً، بعد بلوغه الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، مؤكدة أن مسيرتها بدأت لاعبة ثم مساعدة مدرب، قبل حصولها على شهادة التدريب الآسيوية للمحترفين «برو»، وأوضحت أنها ستستثمر خبراتها في بناء فريق رويال بهوية فنية قوية، معربة عن أملها في أن تسهم تجربتها في فتح آفاق جديدة أمام المدربات في الإمارات.

وسبق لها العمل مساعدةً لمدرب منتخب الإمارات للناشئات عام 2016، كما قادت فريق سيدات أبوظبي الرياضي للفوز بلقب الدوري الإماراتي منذ عام 2021 وحتى موسم 2025-2026، وتحمل درجة الماجستير في كرة القدم، وتستعد لمناقشة الدكتوراه في التخصص نفسه.