والد اللاعب علي صالح: ابني مرّ بمرحلة صعبة.. ودائماً يقول «لولاك ما أكملت كرة القدم»

كشف صالح علي، والد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل علي صالح، أن ابنه مرّ بمرحلة صعبة في سن الـ15 وما بعدها، كاد خلالها يتوقف عن ممارسة كرة القدم بسبب ضغوط التدريب وقضاء معظم وقته في المعسكرات، بينما كان أقرانه يستمتعون بأوقاتهم، خصوصاً خلال الإجازات الصيفية، مؤكداً أن شغف ابنه باللعبة وطموحه العالي، إلى جانب مساندته ونصائحه، ساعدته على مواصلة المشوار.

وقال صالح علي لـ«الإمارات اليوم»: «كنت أنصح ابني بالاستمرار، وأنبّهه إلى أنه أصبح قريباً من النجاح، وأرى أن دور الأسرة، والأب تحديداً، مهم جداً في مساعدة اللاعب على مواصلة ممارسة كرة القدم بطموح عالٍ، وتجاوز الضغوط التي يواجهها».

وأضاف: «ابني يسعدني دائماً بعبارة: لولاك ما أكملت كرة القدم، وهي كلمات لطالما أثلجت صدري، ومن تجربتي فإن رعاية الموهبة تتطلب أن نكون قريبين من أبنائنا، ونستمع إليهم ونفهم ما يمرّون به، خصوصاً حين يشعرون بالضغط أو التشبع، ويفكرون في الابتعاد عن اللعبة».

موهبة مبكرة

وتابع: «بدأت حكايتي مع موهبة ابني منذ صغره، حين لاحظت تعلقه بكرة القدم وحرصه على اللعب مع من هم أكبر منه سناً، وكانت غرفته مليئة بالكرات، ودفعتني هذه التفاصيل إلى الاهتمام بتنمية موهبته، بعدما لمست فيه الرغبة والاستعداد»، وأضاف: «لم أفرض كرة القدم على ابني استجابة لرغبة شخصية، بل انطلقت من اهتمامه هو باللعبة. وأرى أن الخطوة الأولى في رعاية الأبناء الموهوبين هي اكتشاف ميولهم واحترامها، ثم توجيهها وتنميتها، من دون إلزامهم برياضة نفضلها نحن».

وقال: «مع مرور السنوات، ازدادت مساحة كرة القدم في حياة ابني، حتى إنه كان يتخلف عن السفرات العائلية الصيفية للبقاء مع النادي والمنتخبات السنية، وحرصت على مساندة اختياره، لأنني أدركت أن هذه التضحية تستحق الدعم، وأن وجودنا إلى جانبه مهم في مختلف مراحل مسيرته».

متابعة مستمرة

وأضاف صالح علي: «متابعة الأبناء لا تقتصر على أوقات النجاح، بل تزداد أهميتها عند مواجهة الصعوبات، وأنصح كل ولي أمر بأن يظل قريباً من ابنه، حتى عندما يكون متعباً أو منشغلاً، وأن يتعاون مع المدربين في التعامل مع حالة التشبع التي قد تصيب اللاعب».

وأكد: «لا أرى أن من الصواب تحميل النادي والمدربين كامل مسؤولية تطور أبنائنا واستمرارهم في كرة القدم، لأن ذلك يغفل دورنا كأسرة، فالنادي لا يستطيع توفير جميع احتياجات اللاعب بمفرده، وعلينا أن نكون شركاء في رعاية الموهبة ودعمها باستمرار».

واختتم: «أنصح أولياء الأمور بمساندة أبنائهم والتعاون مع الأندية، مع احترام اختصاصات الأجهزة الفنية والإدارية وعدم التدخل في شؤون الفريق. وأشدد على أهمية الاهتمام بالتعليم بالتوازي مع كرة القدم، وتوفير الدعم الذي يساعد أبناءنا على تجاوز الضغوط والاستمرار في الرياضة التي يحبونها».

مسيرة تتويج

وتدرّج اللاعب علي صالح من موهبة برزت مبكراً في صفوف الوصل إلى لاعب في المنتخب الوطني، وحصد جائزة أفضل لاعب إماراتي واعد في موسمي 2018–2019 و2020–2021، قبل تتويجه بجائزة أفضل لاعب إماراتي لموسم 2023–2024. وأسهم علي صالح في إحراز الوصل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في الموسم ذاته، مسجلاً سبعة أهداف وصانعاً سبعة أخرى خلال 24 مباراة في الدوري، كما سجل الهدف الرابع في الفوز على النصر 4–0 في نهائي الكأس، وشارك مع المنتخب الوطني في كأس آسيا بقطر مطلع 2024.

صالح علي:

• أنصح كل ولي أمر بأن يظل قريباً من ابنه، حتى عندما يكون متعباً أو منشغلاً.

• ليس من الصواب تحميل النادي والمدربين كامل مسؤولية تطور أبنائنا.

• «علي» كان يتخلف عن السفر العائلي للبقاء مع النادي والمنتخبات السنية.