الإيرلندي نولان بطل «تحدي أبوظبي» للغولف

حصد الإيرلندي ليام نولان لقب النسخة الرابعة من بطولة «تحدي أبوظبي» الدولية للغولف، التي اختتمت أمس، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأقيمت ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وجاء تتويج نولان بعدما أنهى المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، بإجمالي 259 ضربة، في الجولات الأربع، متقدماً بفارق أربع ضربات عن الفنلندي تابيو بولكانين، صاحب المركز الثاني، الذي سجل 17 ضربة تحت المعدل.

وشارك في مراسم التتويج مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضي عايض حامد الأحبابي، ومدير إدارة التطوير الإقليمي في منطقة العين والظفرة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعيد الظاهري، والمدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط بجولة دي بي ورلد للغولف فريدي شمايسر، إلى جانب ممثلي جولة «هوتيل بلانر» والجهات الراعية.

وحقق نولان أول ألقابه في جولة «هوتيل بلانر»، ليتقدم إلى المركز 12 في تصنيف موسم «السباق إلى مايوركا»، ويقترب خطوة إضافية من التأهل للمشاركة في جولة دي بي ورلد الموسم المقبل.