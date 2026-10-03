الإيرلندي نولان بطل «تحدي أبوظبي» للغولف

حصد الإيرلندي ليام نولان لقب النسخة الرابعة من بطولة «تحدي أبوظبي» الدولية للغولف، التي اختتمت أمس في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأقيمت ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وجاء تتويج نولان بعدما أنهى المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، بإجمالي 259 ضربة، في الجولات الأربع، متقدماً بفارق أربع ضربات عن الفنلندي تابيو بولكانين، صاحب المركز الثاني، الذي سجل 17 ضربة تحت المعدل.

وشارك في مراسم التتويج مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضيعايض حامد الأحبابي و، مدير إدارة التطوير الإقليمي في منطقة العين والظفرة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سعيد الظاهري، والمدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط بجولة دي بي ورلد للغولف فريدي شمايسر، إلى جانب ممثلي جولة «هوتيل بلانر» والجهات الراعية.

وحقق نولان أول ألقابه في جولة «هوتيل بلانر»، ليتقدم إلى المركز 12 في تصنيف موسم «السباق إلى مايوركا»، ويقترب خطوة إضافية من التأهل للمشاركة في جولة دي بي ورلد الموسم المقبل.

وأعرب اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، عن سعادته الكبيرة بتحقيق أول انتصار في مسيرته، والذي جاء في دولة الإمارات وتحديداً في العين، وقال: «من الرائع دائماً اللعب هنا في الإمارات، وكان الملعب في أفضل حالاته، كما كان عندما شاركت العام الماضي، وأتطلع إلى أن يمنحني هذا الفوز فرصة مواصلة التقدم نحو جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل».

من جانبه، أكد المدير العام للبطولات والعمليات في الشرق الأوسط بجولة دي بي ورلد للغولف فريدي شمايسر، أن عودة البطولات الرياضية الدولية إلى دولة الإمارات تؤكد قدرتها على استضافة هذا العدد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، وتنظيم أهم البطولات الدولية، مشيراً إلى أن الأنظار تتجه حالياً نحو استضافة الدولة لأهم أحداث رياضة الجولف العالمية، وهي نهائيات جولة دي بي ورلد، التي تقام في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.

وشهدت النسخة الرابعة من بطولة «تحدي أبوظبي» مشاركة 144 لاعباً من مختلف الجنسيات، فيما بلغت قيمة جوائزها المالية 350 ألف دولار أميركي.

وتميزت البطولة بحضور جماهيري لافت، بعدما أتيحت للجمهور فرصة الدخول مجاناً إلى موقع البطولة ومتابعة المنافسات التي جمعت نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الغولف.