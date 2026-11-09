ختام نصف ماراثون أدنوك العين بمشاركة 5000 متسابق

اختُتمت منافسات نصف ماراثون أدنوك العين 2026، الذي نظّمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع «أدنوك»، بمشاركة 5000 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات، وسط أجواء رياضية حافلة بالحماس والتنافس، عكست الإقبال المتزايد على ممارسة رياضة الجري، والاهتمام المتنامي بالفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.

ووفقاً لبيان صحافي، شهد الحدث مشاركة واسعة في المسافات الأربع، التي شملت نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، وسباقات 10 كيلومترات، وخمسة كيلومترات، و2.5 كيلومتر، بما أتاح الفرصة أمام العدائين المحترفين والهواة والعائلات والأطفال للمشاركة في تجربة رياضية مميّزة، جمعت بين التنافس الرياضي وتعزيز النشاط البدني.