للمرة الـ17.. حلبة مرسى ياس تحتفظ بتنظيم الجولة الختامية لـ"الفورمولا1" في موسم 2027

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» وإدارة «الفورمولا1»، عقب مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم، عن روزنامة بطولة العالم لسباقات «الفورمولا1» لعام 2027، التي تتضمن 24 جائزة كبرى تقام في 22 دولة، وتستهل بجائزة البحرين الكبرى خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس المقبل، قبل أن تطوف قارات العالم، وصولاً إلى حلبة مرسى ياس في أبوظبي، التي تحتضن الجولة الختامية للمرة الـ17 في تاريخها، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2027.

وتقام تجارب ما قبل الموسم على حلبة صخير في البحرين خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم، على أن تليها الجولة الثانية بجائزة السعودية الكبرى، ثم تنتقل البطولة إلى أستراليا واليابان والصين، قبل جائزتي ميامي وكندا.

وتشهد الجولة الأوروبية عودة سباق «الفورمولا1» إلى البرتغال في يونيو، بعد جائزة موناكو الكبرى، فيما تعود جائزة تركيا الكبرى إلى الروزنامة في أكتوبر، في الفترة الفاصلة بين سباقي أذربيجان وسنغافورة.

وتتضمن المراحل الختامية من روزنامة 2027 سباقات جائزة أستون بارك الأميركية، ومكسيكو سيتي في المكسيك، وساو باولو البرازيلية، ولاس فيغاس الأميركية، وقطر، قبل التوجه إلى أبوظبي لمسك ختام الموسم.

وتشهد الروزنامة الجديدة زيادة عدد سباقات «السبرينت» إلى 10 سباقات في 2027، مقارنة بستة سباقات في الموسم الحالي، حيث تستضيف جولات البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي سباقات «السبرينت» للمرة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، محمد بن سليم: «يعكس تقويم بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 لعام 2027 النمو المستمر والجاذبية العالية لرياضتنا، من خلال إقامة 24 سباق جائزة كبرى عبر خمس قارات، بما فيها عودة كل من البرتغال وتركيا إلى الروزنامة».

وأضاف: «أتاح توسيع برنامج سباقات السرعة «السبرينت» الفرصة لمزيد من التشويق، والجمع بين التقاليد والابتكار والتفاعل مع الجماهير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى المعايير الرياضية».