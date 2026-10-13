52 فائزاً في بطولات العين للشطرنج المجتمعي

نظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أربع بطولات مجتمعية ضمن فعاليات «صيف المجالس 2026»، للعام الثاني على التوالي، في مجالس المرخانية والعالية والخبيصي والشويب، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة ومجلس أبوظبي الرياضي، بهدف نشر ثقافة الشطرنج واكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

وشهدت البطولات مشاركة واسعة من أبناء مدينة العين بمختلف الفئات العمرية، في أجواء جمعت بين المنافسة الرياضية والتواصل المجتمعي، وعززت دور المجالس في توفير بيئة تفاعلية تجمع الأجيال وتسهم في تنمية مهارات التفكير والتركيز لدى المشاركين.

وكرّم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، هشام الطاهر، 52 فائزاً وفائزة في البطولات الأربع، تقديراً لتميزهم وتشجيعاً لهم على مواصلة تطوير قدراتهم في اللعبة.

وتقدم هشام الطاهر بالشكر والتقدير إلى إدارات المجالس المجتمعية على ما تقدمه من رعاية واهتمام باللاعبين واللاعبات، ودعم المبادرات التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات أبناء المجتمع، بما يعزز انتشار الشطرنج ويوسع قاعدة ممارسيه.