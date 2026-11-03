6 مباريات قمة في الدوري الإماراتي خلال يناير 2027.. تعديل على الجدول بعد تأجيل كأس آسيا

أعلنت رابطة المحترفين، عن إجراء تعديل على جدولة مباريات دوري المحترفين وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس آسيا 2027، متضمناً إعادة ترتيب مواعيد الجولات المؤجلة وفق الروزنامة الجديدة، فيما يشهد يناير 2027 ست قمم كروية بارزة، تتصدرها مواجهتا ديربي دبي وأبوظبي.

وتنطلق القمم بلقاء الوصل والنصر على استاد زعبيل، في الثاني من يناير، ضمن الجولة الثالثة عشرة، عند الساعة الثامنة مساءً، ويعقبه ديربي أبوظبي بين الوحدة والجزيرة على استاد آل نهيان، في الثالث من الشهر نفسه، بالتوقيت ذاته.

وتتواصل المواجهات الجماهيرية في الجولة الخامسة عشرة، إذ يستضيف النصر فريق العين على استاد آل مكتوم، في 22 يناير، بينما يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، في 24 يناير، وتنطلق المباراتان عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

ويختتم الشهر بقمتين ضمن الجولة السادسة عشرة، تجمع الأولى العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، في 29 يناير، فيما يلتقي الوصل والجزيرة على استاد زعبيل، في اليوم التالي، عند الساعة الثامنة والربع مساءً للمباراتين.

وعلى صعيد مواعيد شهر رمضان، حددت الرابطة الساعة التاسعة والنصف مساءً لانطلاق جميع مباريات الجولة السابعة عشرة، المقررة أيام 19 و20 و21 فبراير 2027، وهي الفترة التي تتزامن مع الشهر الكريم.

وبحسب الجدول المعلن، تقام الجولة الثانية عشرة على مدار ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 ديسمبر 2026، فيما تقام الجولة السابعة المؤجلة يومي 29 و30 ديسمبر.

وتُجرى منافسات الجولة الثالثة عشرة يومي 2 و3 يناير 2027، ثم الجولة الرابعة عشرة يومي 16 و17 يناير.

أما الجولة الخامسة عشرة، تقام من 22 إلى 24 يناير، وتعقبها الجولة السادسة عشرة يومي 29 و30 يناير.