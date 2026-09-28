هورسي يتقدم 12 لاعباً من الإمارات يخوضون "تحدي أبوظبي" العالمي للجولف في العين

يتصدر الإنجليزي ديفيد هورسي، الفائز بأربعة ألقاب في جولة دي بي ورلد للجولف والمقيم في دبي، قائمة قوية تضم 12 لاعباً من المقيمين في دولة الإمارات، يشاركون في بطولة تحدي أبوظبي ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين، وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويتطلع هورسي للعودة إلى جولة دي بي ورلد، بعدما أصبح على بُعد خطوة من تحقيق هذا الهدف، ويحتل اللاعب المركز الـ 15 في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى مايوركا"، الذي يمنح أصحاب المراكز الـ 15 الأوائل في نهاية موسم جولة هوتيل بلانر بطاقات المشاركة في جولة دي بي ورلد للموسم المقبل. ويعود الإنجليزي إلى البطولة التي أنهى منافساتها العام الماضي في المركز 18، مع إقامة منافسات جولة هوتيل بلانر في العين للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من الأربعاء إلى 3 أكتوبر المقبل.

وقال هورسي: "من الرائع أن أشعر الآن بأن هذه البطولة أصبحت بمثابة بطولتي على أرضي، وأن أتمكن من النوم في سريري الخاص، من الجميل أن أشعر بأنني أحد اللاعبين المحليين، وأعتقد أن ذلك يمنحني أفضلية إلى حد ما، خصوصاً في التعامل مع الأجواء الحارة. أتطلع إلى المشاركة وكأنني أحد أبناء المنطقة."

ويدخل هورسي البطولة بسجل حافل بالإنجازات، يجعله أحد أبرز اللاعبين المشاركين، بعدما أحرز أربعة ألقاب في جولة دي بي ورلد بين عامي 2010 و2015، بدأها بالتتويج ببطولة بي إم دبليو الدولية المفتوحة، إلى جانب ألقاب كأس الحسن الثاني، وبطولة روسيا المفتوحة إم تو إم، وبطولة "ميد إن دنمارك".

كما سبق له الوصول إلى المركز الـ 77 في التصنيف العالمي الرسمي للجولف، ومثّل بريطانيا وأيرلندا في بطولتي كأس ووكر وكأس سيفي.

ويمتلك اللاعب الإنجليزي سجلاً مميزاً أيضاً في جولة هوتيل بلانر، إذ توج بلقبين عام 2008، في طريقه إلى تصدر التصنيف النهائي لذلك الموسم. وأضاف لقبه الثالث في يونيو الماضي، عندما فاز ببطولة لو فودروي تشالنج في فرنسا، بعد حسم مواجهة فاصلة ضمت أربعة لاعبين، مسجلاً نتيجة "بيردي" في الحفرة الإضافية الأولى.

وأضاف هورسي: "أشعر بأنني في وضع جيد حالياً، أعتقد أن مستواي ربما يكون في أفضل حالاته، وأشعر بأنني أمتلك قدرة أكبر من أي وقت مضى على التحكم في أدائي، ما عليّ الآن سوى ترجمة ذلك إلى نتائج، ومواصلة القيام بالأمور الصحيحة."

وتابع: "اكتساب المزيد من الحكمة والخبرة يساعدني بالتأكيد، إذ أصبحت أكثر قدرة على التحكم في مشاعري، وتجاوز الأخطاء بسرعة، والعودة إلى التركيز على أسلوب أدائي كلما أمكن ذلك، وآمل أن تساعدني هذه العوامل على تقديم مستوى جيد هذا الأسبوع."

ويُعد هورسي واحداً من 12 لاعباً مقيماً في الإمارات يشاركون في البطولة، ومن بينهم جاريك بورتيوس، الذي توج بلقب نسخة 2024، خلال أول استضافة للبطولة في العين، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 24 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على ألكسندر ليفي.

ويعمل بورتيوس حالياً مدرباً محترفاً في نادي ترامب الدولي للجولف بدبي، وسبق له الفوز ببطولة الهواة عام 2013، وهو الإنجاز الذي منحه فرصة المشاركة في بطولتي بريطانيا المفتوحة والماسترز، كما توج بلقب بطولة براغ سيتي تشالنج عام 2017.

ويشارك أيضاً بدعوة من اتحاد الإمارات للجولف، الشريك المنظم والجهة المعتمدة للبطولة، جاكسون بيل، كبير محترفي الجولف في أكاديمية تومي فليتوود في عقارات جميرا للجولف.

ويحتل بيل المركز الأول في تصنيف محترفي رابطة لاعبي الجولف المحترفين "PGA" في الإمارات، وحجز مكانه في البطولة بعد تصدره ترتيب وسام الاستحقاق لهذا العام. ويخوض المنافسات بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الأسبوع الماضي بأول بطولة لرابطة المحترفين في الموسم الجديد، التي أقيمت على ملعب ياس لينكس.

وقال بيل: "إن المشاركة إلى جانب لاعبين سبق لهم الفوز بألقاب جولة دي بي ورلد، وهم نجوم اعتدنا مشاهدتهم على شاشات التلفزيون منذ الصغر، أمر مذهل، والتواجد في البطولة نفسها إلى جانب هؤلاء اللاعبين يؤكد أنك تسير في الاتجاه الصحيح."

وأضاف: "من الرائع أن أخوض المنافسات بثقة كبيرة. أطمح إلى تمثيل النادي وأكاديمية تومي فليتوود في أكبر البطولات الممكنة، ويتمثل هدفي دائماً في أن أكون قدوة للاعبين الناشئين الذين أشرف على تدريبهم."

وتضم قائمة اللاعبين المقيمين في الإمارات أيضاً أدري أرناوس، ودومينيك فوس، وجاك ديفيدسون، ولوك جوي، وديفيد غراي، وداميان سكوت، ولاعب الهواة جاي مولان، إلى جانب اللاعبين الإماراتيين أحمد سكيك وأحمد المشرخ.

ويسجل سكيك مشاركته الثالثة في البطولة، بعدما حقق العام الماضي إنجازاً تاريخياً، عندما أصبح أول لاعب إماراتي يصل إلى الجولتين النهائيتين في إحدى بطولات مجموعة الجولة الأوروبية، وذلك خلال بطولة تحدي الإمارات التي أقيمت في نادي الزوراء للجولف واليخوت.

وتقام المنافسات على ملعب البطولة المكون من 70 ضربة معيارية، والذي يمتد لمسافة 7117 ياردة، وتدخل العوائق المائية في مسار اللعب في معظم حفره، فيما تمتد بعض الممرات بمحاذاة مضمار سباقات الخيل في العين.

وتُعد الحفرة العاشرة، المكونة من خمس ضربات معيارية، أبرز حفر الملعب، إذ يبلغ طولها 678 ياردة، ما يجعلها أطول حفرة من فئة خمس ضربات معيارية في منطقة الخليج العربي.

وقال هورسي عن الملعب: "عادة ما تكون أرضية الملعب صلبة نسبياً، وتتميز المساحات الخضراء المحيطة بالحفر بحالتها الممتازة دائماً، ولذلك تكون النتائج جيدة للغاية. لكن وفقاً لما سمعته، ستكون المناطق العشبية الطويلة أكثر كثافة بعض الشيء، ويبدو أن الملعب سيشكل تحدياً أكبر هذا الأسبوع."

وأضاف: "إنه أمر رائع، ويستحق جميع المعنيين الإشادة بجهودهم لضمان إقامة البطولة، من الرائع رؤية تعاون الجميع، ويبدو أن الملعب في حالة جيدة، ونأمل أن نشهد عطلة نهاية أسبوع مميزة."

وتكتسب بطولة تحدي أبوظبي أهمية خاصة، باعتبارها الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين لضمان التأهل إلى البطولتين الختاميتين للموسم في الصين، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في تصنيف "لسباق إلى مايوركا"، عقب اختتام منافسات البطولة في العين.

وتتمتع البطولة بسجل مميز بوصفها محطة مهمة لانطلاق اللاعبين نحو مستويات أعلى، بعدما نجح اثنان من أبطالها السابقين، ريناتو باراتوري وريكاردو غوفيا، في التأهل لاحقاً إلى جولة دي بي ورلد.

وتتاح للجماهير فرصة متابعة المنافسات مجاناً طوال أيام البطولة، مع تشجيع الزوار على الاستفادة من زيارتهم لاستكشاف منطقة العين، التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.