صدارة أسترالية في انطلاق بطولة "تحدي أبوظبي" الدولية للغولف

تصدّر اللاعب الأسترالي كوبي كاروثرز، ترتيب الجولة الأولى من بطولة تحدي أبوظبي الدولية للغولف، التي تقام ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، وتتواصل منافساتها حتى يوم السبت المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين، بمشاركة 144 من ألمع المواهب العالمية، وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ونجح الأسترالي كاروثرز من تحقيق أفضل نتائج اليوم الأول بمجموع 62 ضربة بإجمالي 8 ضربات تحت المعدل، وذلك مع ترقب خوض اللاعبين يوم غدٍ الخميس منافسات الجولة الثانية والحامسة لتحديد هوية المتأهلين إلى الجولتين النهائيتين للبطولة، حيث يتأهل نصف العدد من اللاعبين ممن حققوا أفضل النتائج لاستكمال منافسات البطولة.

ويجسد تألق كاروثرز، الدور الإماراتي الرائد في صناعة الأبطال على المشهد العالمي، حيث كانت انطلاقته نحو المنافسات الدولية بعدما تألق وحقق الفوز بلقب النسخة الافتتاحية من كأس الإمارات للغولف في عام 2024، التي نظمها اتحاد الإمارات للجولف في نادي العين للفروسية والرماية والغولف أيضاً، مما منحه بطاقة المشاركة في هذه البطولات الدولية ضمن جولة هوتيل بلانر، ويطرق أبواب العالمية في مسيرته.

وعبر كاروثرز عن رضاه بالمجمل عن المستوى الذي قدمه في الجولة الأولى، وقال: "كل التقدير لاتحاد الإمارات للغولف على دعوته لي للمشاركة في هذه البطولة خلال آخر عامين، وذلك منذ فوزي بلقب كأس الإمارات، وسبق أن لعبت بشكل جيد هنا "نادي العين للفروسية والرماية والغولف"، وسعيد بالعودة مرة أخرى، والمنافسات قوية للغاية في ظل قائمة المشاركين، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود".

وجاءت مجريات اليوم ذات مستوى مرتفع وقوي للغاية، إذ يتواجد البلجيكي جيمس ماير ديبيكو على مقربة من الصدارة وبفارق ضربة واحدة في المركز الثاني، بعدما حقق بدوره 63 ضربة بإجمالي 7 ضربات تحت المعدل.

ويتساوى في المركز الثالث كل من الألماني مايكل هيرمر، والبلجيكي ماتيس بيسارد والدنماركي فيكتور سيدال سفيندسين، برصيد 64 ضربة، بإجمالي 6 ضربات تحت المعدل.

من جهته، حقق الثنائي الإماراتي أحمد سكيك وأحمد المشرخ، الرصيد نفسه، بواقع 78 ضربة بإجمالي 8 ضربات فوق المعدل، وهما يطمحان لتحسين هذه الأرقام في الجولة الثانية، ومواصلة الاستفادة من هذه التجربة الدولية المتميزة على أرض الدولة.

يذكر أن بطولة تحدي أبوظبي للغولف، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف دولار أمريكي "نحو 1,285 مليون درهم"، تعد المحطة المؤهلة إلى البطولتين الختاميتين لـ "السباق إلى مايوركا"، والمقرر إقامتهما في الصين، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين، ويلي ذلك النهائي الكبير في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وشهدت البطولة إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث يتم فتح أبواب النادي مجاناً لمتابعة المنافسات طوال أيام البطولة الأربعة، مع تشجيع الزوار على الاستفادة من زيارتهم لاستكشاف منطقة العين، التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.