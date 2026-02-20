شباب الأهلي يستعيد صدارة الدوري بالفوز العاشر على التوالي

استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مؤقتًا، بعد فوزه الكبير على مضيفه الظفرة بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

ورفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 41 نقطة، في انتظار نتيجة مواجهة العين أمام بني ياس، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 17 نقطة.

وكتب شباب الأهلي فصلًا جديدًا في تاريخه بدوري المحترفين، بعدما حقق فوزه العاشر على التوالي، معادلًا الرقم القياسي المسجّل باسم العين منذ موسم 2012-2013، ليؤكد حضوره القوي كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وجاء الانتصار العريض ليعكس حالة الاستقرار الفني والذهني التي يعيشها الفريق، وقدرته على فرض أسلوبه وحسم المواجهات بكفاءة عالية، سواء من خلال البداية القوية والتحكم بإيقاع اللعب حتى صافرة النهاية.

وافتتح محمد المنصوري التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز سعيد عزت الله التقدم بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5)، ليضع شباب الأهلي اللقاء تحت سيطرته الكاملة.

وفي الشوط الثاني، واصل «فرسان دبي» تفوقهم، إذ أضاف جويلهيرم دا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يسجل برونو كاسكاردو ليموس الهدف الرابع عند الدقيقة 74، فيما عاد محمد المنصوري ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس والشخصي الثاني له في الدقيقة 77، مؤكدًا أمسية مثالية للفريق في سباق الصدارة.